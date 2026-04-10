Quiénes son los árbitros apuntados para dirigir el Superclásico entre Boca y River
A días del esperado River-Boca, la AFA analiza opciones para el arbitraje y todo indica que habrá un cambio respecto a los últimos antecedentes.
El primer Superclásico del fútbol argentino del año empieza a tomar forma y, mientras crece la expectativa por el duelo entre River y Boca, también se define un aspecto clave: el árbitro. De cara al encuentro programado para el 19 de abril en el estadio Monumental, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya comenzó a delinear quién será el encargado de impartir justicia.
En este contexto, aparecen cuatro nombres en carpeta: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Leandro Rey Hilfer. Sin embargo, dentro de la estructura arbitral hay uno que se perfila con mayor fuerza que el resto: Rey Hilfer. La posible designación marcaría un cambio respecto a los últimos antecedentes, ya que Ramírez fue el juez en los tres Superclásicos más recientes.
Además, tanto Falcón Pérez como Herrera cuentan con experiencia internacional y fueron considerados para competencias de alto nivel, lo que también los posiciona como alternativas de peso. No obstante, todo indica que sería el turno de Rey Hilfer de asumir por primera vez la responsabilidad de dirigir un partido de esta magnitud.
Otro dato que alimenta esta posibilidad es que, en la fecha previa, Rey Hilfer no fue designado como árbitro principal en ningún partido, sino que cumplirá funciones en el VAR del cruce entre Belgrano y Aldosivi. Esta decisión suele interpretarse como una señal de cara a futuras designaciones importantes.
Desde el entorno arbitral consideran que su presente lo avala, luego de haber tenido actuaciones destacadas en encuentros importantes. De hecho, viene de estar al frente del clásico de Avellaneda, donde Independiente se impuso sobre Racing. La decisión final se conocerá en los próximos días, pero el escenario parece bastante claro. Con la cuenta regresiva en marcha y un partido que siempre paraliza al país, todo apunta a que habrá un nuevo nombre en el centro de la escena arbitral.
Leandro Rey Hilfer pica en punta para dirigir el primer Superclásico del año
En cuanto a sus antecedentes, el historial del árbitro con Boca muestra números positivos para el conjunto xeneize, al que dirigió en 19 oportunidades con 12 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas. Además, en esos encuentros sancionó 42 tarjetas amarillas, dos expulsiones y cuatro penales. En lo que va del año, ya arbitró dos veces al equipo azul y oro, ambas en La Bombonera.
Por el lado de River, el registro es más acotado. Rey Hilfer estuvo presente en 12 partidos del conjunto millonario, con un saldo de cinco triunfos, cuatro igualdades y tres caídas. A diferencia del club de la Ribera, todavía no lo dirigió en lo que va de la temporada.
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