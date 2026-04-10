Quiénes son los árbitros apuntados para dirigir el Superclásico entre Boca y River

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Leandro Rey Hilfer pica en punta para dirigir el primer Superclásico del año

En cuanto a sus antecedentes, el historial del árbitro con Boca muestra números positivos para el conjunto xeneize, al que dirigió en 19 oportunidades con 12 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas. Además, en esos encuentros sancionó 42 tarjetas amarillas, dos expulsiones y cuatro penales. En lo que va del año, ya arbitró dos veces al equipo azul y oro, ambas en La Bombonera.

Por el lado de River, el registro es más acotado. Rey Hilfer estuvo presente en 12 partidos del conjunto millonario, con un saldo de cinco triunfos, cuatro igualdades y tres caídas. A diferencia del club de la Ribera, todavía no lo dirigió en lo que va de la temporada.