Sorpresa total: Chicho Serna señaló cuál es su candidato ideal para ser el nuevo DT de Boca
Tras la salida de Claudio Úbeda como entrenador, el exdirigente y referente xeneize opinó sobre el futuro del club y postuló a Guillermo Barros Schelotto.
La eliminación de Boca en la Copa Libertadores 2026 volvió a sacudir la estructura deportiva del club y provocó consecuencias inmediatas. La más importante fue la salida de Claudio Úbeda como entrenador, una decisión que abrió el debate sobre quién deberá conducir al equipo en una etapa que aparece cargada de exigencias y con poco margen para los errores.
En ese contexto, Mauricio "Chicho" Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol (CdF), analizó la situación actual de la institución y dejó en claro cuál considera que debería ser el primer nombre en la lista de candidatos para ocupar el banco de suplentes. Durante una entrevista televisiva, el colombiano sostuvo que la desvinculación de Úbeda era una consecuencia lógica de los resultados obtenidos.
Según explicó, en un club con la dimensión del Xeneize las exigencias son permanentes y los objetivos incumplidos suelen tener consecuencias inmediatas. "Era lógica la salida de Úbeda. En un club tan grande, donde hay tanta ambición, tanta ilusión, pasa. Cuando no se cumplen los objetivos de la séptima, ocurre", manifestó.
Para Serna, el problema principal no se reduce únicamente al cambio de entrenador. El exmediocampista entiende que la verdadera preocupación pasa por la imposibilidad de conquistar una nueva Copa Libertadores, una obsesión que persiste desde hace años y que continúa siendo la principal deuda deportiva de la institución. "Es un golpe muy fuerte para los futbolistas y el club haber quedado afuera. El mundo Boca quiere la séptima Libertadores, y es otro año que pasa. Esto genera una obligación muy grande para Boca", señaló.
La mirada de Serna también apuntó hacia el futuro inmediato. Considera que el próximo entrenador deberá asumir un escenario extremadamente exigente, donde no habrá tiempo para procesos largos ni reconstrucciones graduales. Según su análisis, el equipo está obligado a competir por todos los títulos disponibles. "El entrenador y los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que ganar la Sudamericana y el torneo argentino. No hay margen de error. Tienen una presión grande, pero en el mundo Boca es así", afirmó.
"Creo que el plantel era de Libertadores y de campeonato. Creo que sí. En varios partidos cumplió y sacó puntos importantes. Le tocó jugar partidos difíciles y muchos jugadores que no eran habitualmente titulares cumplieron bastante bien", explicó. "Si no se hubiesen equivocado en el camino de la fricción, el enojo, lo hubiesen logrado. Al fútbol no se juega con rabia, hay que ser inteligente y saber cuándo pelear. Cuando se pelea con rabia, cualquier cosa puede pasar. Los dos partidos contra Cruzeiro, sobre todo en Brasil, no fueron a jugar sino a pelear", analizó.
Guillermo Barros Schelotto, el candidato a ser DT de Boca, para Chicho Serna
Fue entonces cuando surgió el nombre que más repercusión generó. Consultado sobre posibles candidatos, el exvolante señaló que Guillermo Barros Schelotto debería ser la primera alternativa que evalúe la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. "El primero a tantear sería Guillermo. En varias oportunidades pensamos en él y en Palermo", reveló.
La referencia no es menor. Guillermo mantiene un fuerte vínculo emocional con Boca debido a su exitosa etapa como futbolista y a su posterior paso como entrenador entre 2016 y 2018. Durante ese ciclo consiguió títulos locales y condujo al equipo hasta una final de Copa Libertadores, lo que lo mantiene como una figura de peso dentro de la historia reciente de la institución.
Además, Serna mencionó otro nombre que considera muy atractivo desde lo futbolístico: Néstor Lorenzo. No obstante, reconoció que su situación actual dificulta cualquier posibilidad de acercamiento. "A mí me gusta Néstor Lorenzo. Si fuese Lorenzo, es muy complejo el momento para hablar con él porque está listo para dirigir el Mundial", explicó.
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