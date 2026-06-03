Sorpresa total: Chicho Serna señaló cuál es su candidato ideal para ser el nuevo DT de Boca

La mirada de Serna también apuntó hacia el futuro inmediato. Considera que el próximo entrenador deberá asumir un escenario extremadamente exigente, donde no habrá tiempo para procesos largos ni reconstrucciones graduales. Según su análisis, el equipo está obligado a competir por todos los títulos disponibles. "El entrenador y los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que ganar la Sudamericana y el torneo argentino. No hay margen de error. Tienen una presión grande, pero en el mundo Boca es así", afirmó.

"Creo que el plantel era de Libertadores y de campeonato. Creo que sí. En varios partidos cumplió y sacó puntos importantes. Le tocó jugar partidos difíciles y muchos jugadores que no eran habitualmente titulares cumplieron bastante bien", explicó. "Si no se hubiesen equivocado en el camino de la fricción, el enojo, lo hubiesen logrado. Al fútbol no se juega con rabia, hay que ser inteligente y saber cuándo pelear. Cuando se pelea con rabia, cualquier cosa puede pasar. Los dos partidos contra Cruzeiro, sobre todo en Brasil, no fueron a jugar sino a pelear", analizó.

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Guillermo Barros Schelotto, el candidato a ser DT de Boca, para Chicho Serna

Fue entonces cuando surgió el nombre que más repercusión generó. Consultado sobre posibles candidatos, el exvolante señaló que Guillermo Barros Schelotto debería ser la primera alternativa que evalúe la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. "El primero a tantear sería Guillermo. En varias oportunidades pensamos en él y en Palermo", reveló.

La referencia no es menor. Guillermo mantiene un fuerte vínculo emocional con Boca debido a su exitosa etapa como futbolista y a su posterior paso como entrenador entre 2016 y 2018. Durante ese ciclo consiguió títulos locales y condujo al equipo hasta una final de Copa Libertadores, lo que lo mantiene como una figura de peso dentro de la historia reciente de la institución.

Además, Serna mencionó otro nombre que considera muy atractivo desde lo futbolístico: Néstor Lorenzo. No obstante, reconoció que su situación actual dificulta cualquier posibilidad de acercamiento. "A mí me gusta Néstor Lorenzo. Si fuese Lorenzo, es muy complejo el momento para hablar con él porque está listo para dirigir el Mundial", explicó.