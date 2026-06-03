El curioso cálculo de Roberto Martínez para ilusionarse con Portugal y Cristiano Ronaldo

Ahora, Martínez interpreta que el Mundial 2026 podría representar un nuevo capítulo exitoso siguiendo esa secuencia histórica. Aunque reconoce que el rendimiento deportivo es el aspecto central, la coincidencia numérica se convirtió en un detalle que utiliza para reforzar la confianza del grupo.

El contexto futbolístico también alimenta la ilusión portuguesa. El plantel cuenta con nombres de enorme jerarquía internacional como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Félix y Rúben Neves, entre otros. La profundidad de la nómina llevó a numerosos analistas a ubicar a Portugal entre los candidatos a pelear por el título.

cristiano ronaldo

La atención se concentra especialmente en Cristiano. A los 41 años, el capitán afrontará el que será su sexto Mundial, una marca extraordinaria que refleja su vigencia y longevidad en la elite. Además, la Copa del Mundo representa el único gran trofeo que todavía falta en su impresionante colección. El astro portugués ya conquistó una Eurocopa y dos ediciones de la UEFA Nations League con su selección, pero nunca logró alcanzar una final mundialista.

De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal quiere hacer un Mundial 2026 histórico

Portugal integrará el Grupo H junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su estreno se producirá el 17 de junio en Houston frente al conjunto africano, mientras que posteriormente enfrentará a Uzbekistán y cerrará la fase inicial contra Colombia.

Pese al favoritismo que muchos le atribuyen, Martínez evitó caer en excesos de confianza. Al referirse al grupo, remarcó que en un Mundial no existen rivales sencillos y que cualquier selección puede convertirse en un obstáculo complejo. “Los partidos amistosos nos permiten ajustar ideas y evaluar al equipo. No comparto la relevancia que se le otorga al duelo frente a Colombia. En una Copa del Mundo no existen clasificaciones ni equipos favoritos”, explicó.