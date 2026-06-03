El curioso cálculo de Roberto Martínez para ilusionarse con Portugal y Cristiano Ronaldo
El entrenador del seleccionado portugués apeló a una particular teoría basada en la numerología para explicar por qué cree que 2026 puede ser un año especial.
Portugal llegará al Mundial 2026 con una de las plantillas más talentosas del torneo y con la ilusión de conquistar por primera vez la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Roberto Martínez combina experiencia, figuras de primer nivel y una generación que atraviesa un gran momento. Sin embargo, el entrenador español sorprendió recientemente al exponer una teoría poco habitual para respaldar sus expectativas de éxito.
Más allá de los aspectos tácticos y futbolísticos, el entrenador confesó que presta atención a la numerología y que encontró una coincidencia histórica que alimenta su optimismo de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador observó que algunos de los momentos más destacados de la historia del fútbol portugués tienen un elemento en común: el número seis. A partir de esa coincidencia elaboró una interpretación que rápidamente despertó repercusiones entre los aficionados lusos.
“Creo mucho en la numerología y creo que el seis puede traer algo muy bueno para el grupo. En 2016, Portugal ganó la Eurocopa; en el 66 fue el mejor resultado con los nueve goles de Eusébio, y en 2006 también se llegó a semifinales. Entonces creo que el seis es el momento de alcanzar aquello que Portugal merece y mucho”, afirmó el entrenador durante una entrevista televisiva.
La referencia no es casual. En 1966, protagonizó la mejor actuación mundialista de su historia hasta ese momento gracias a una extraordinaria campaña liderada por Eusébio, máximo goleador de aquel certamen. Cuatro décadas más tarde, en Alemania 2006, volvió a ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta. Y en 2016 consiguió el mayor logro de su historia al conquistar la Eurocopa en Francia.
Ahora, Martínez interpreta que el Mundial 2026 podría representar un nuevo capítulo exitoso siguiendo esa secuencia histórica. Aunque reconoce que el rendimiento deportivo es el aspecto central, la coincidencia numérica se convirtió en un detalle que utiliza para reforzar la confianza del grupo.
El contexto futbolístico también alimenta la ilusión portuguesa. El plantel cuenta con nombres de enorme jerarquía internacional como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Félix y Rúben Neves, entre otros. La profundidad de la nómina llevó a numerosos analistas a ubicar a Portugal entre los candidatos a pelear por el título.
La atención se concentra especialmente en Cristiano. A los 41 años, el capitán afrontará el que será su sexto Mundial, una marca extraordinaria que refleja su vigencia y longevidad en la elite. Además, la Copa del Mundo representa el único gran trofeo que todavía falta en su impresionante colección. El astro portugués ya conquistó una Eurocopa y dos ediciones de la UEFA Nations League con su selección, pero nunca logró alcanzar una final mundialista.
De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal quiere hacer un Mundial 2026 histórico
Portugal integrará el Grupo H junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su estreno se producirá el 17 de junio en Houston frente al conjunto africano, mientras que posteriormente enfrentará a Uzbekistán y cerrará la fase inicial contra Colombia.
Pese al favoritismo que muchos le atribuyen, Martínez evitó caer en excesos de confianza. Al referirse al grupo, remarcó que en un Mundial no existen rivales sencillos y que cualquier selección puede convertirse en un obstáculo complejo. “Los partidos amistosos nos permiten ajustar ideas y evaluar al equipo. No comparto la relevancia que se le otorga al duelo frente a Colombia. En una Copa del Mundo no existen clasificaciones ni equipos favoritos”, explicó.
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