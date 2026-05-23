¿Racing ratatouille? La bandera de Unión: "Pagá lo que debés Milito"
El Tatengue volvió a exponer su bronca con la Academia por el caso Nardoni y los hinchas aprovecharon la Copa Argentina para dejar un mensaje.
Unión y Racing atraviesan desde hace semanas una tensión cada vez más visible por cuestiones económicas vinculadas al pase de Juan Ignacio Nardoni. Pero esta vez el conflicto salió de los escritorios y bajó directamente a la tribuna.
Durante el partido ante Independiente por Copa Argentina, los hinchas tatengues desplegaron una bandera dirigida a Diego Milito con una frase tan breve como filosa: “Pagá lo que debés”. El trapo apareció en una de las cabeceras y no tardó demasiado en transformarse en uno de los temas más comentados de la noche futbolera.
La bronca en Santa Fe tiene que ver con el dinero que Unión reclama por la transferencia de Nardoni. Desde el club aseguran que Racing informó montos diferentes en la operación posterior que involucró al mediocampista y eso terminó abriendo una fuerte disputa entre ambas dirigencias.
El conflicto ya venía escalando desde hacía varios días. Incluso Luis Spahn, presidente del Tatengue, había endurecido públicamente su postura con declaraciones muy fuertes contra la Academia, dejando en claro que la relación entre los clubes quedó completamente desgastada.
La aparición de la bandera terminó funcionando casi como una síntesis perfecta del clima que hoy existe entre Unión y Racing: desconfianza, acusaciones cruzadas y una novela económica que todavía parece lejos de resolverse.
Como suele pasar en el fútbol argentino, las tribunas rápidamente tomaron partido y transformaron un reclamo dirigencial en material directo para el folklore. En cuestión de minutos, las imágenes del mensaje empezaron a circular por redes sociales, grupos de WhatsApp y cuentas partidarias, alimentando todavía más la discusión entre hinchas de ambos equipos.
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