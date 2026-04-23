Racing vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente estará un rival que llega en una situación más favorable. El Guapo viene de igualar sin goles frente a Belgrano, un resultado que le permitió mantenerse en la séptima posición y, por ahora, dentro de la zona de clasificación. El equipo ha mostrado una mayor regularidad a lo largo del torneo y buscará aprovechar el momento de dudas de su adversario.

Para el local, el margen de error es mínimo. Una nueva caída podría dejarlo prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente instancia, mientras que un triunfo le permitiría reengancharse en la pelea. En ese contexto, el encuentro adquiere un carácter decisivo, no solo por los puntos en juego, sino también por el impacto anímico que puede generar en el cierre de la fase regular.

Racing vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Racing : Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Nicolás Capraro; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Damián Martínez; Norberto Briasco, Tomás Porra; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Racing vs. Barracas Central: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Presidente Perón

Presidente Perón Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría VAR: Germán Delfino

Germán Delfino TV: TNT Sports Premium