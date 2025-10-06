Racing vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Academia necesita un triunfo urgente para volver a los puestos de playoffs. Recibe a la Lepra mendocina en el Cilindro de Avellaneda.
Racing atraviesa un momento determinante de la temporada. Después del golpe que significó la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, el equipo de Gustavo Costas necesita dar una muestra de carácter en el Torneo Clausura 2025. Este lunes, desde las 21:00, enfrentará a Independiente Rivadavia en el Estadio Presidente Perón, con la obligación de ganar para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.
El conjunto de Avellaneda llega con la necesidad de revertir una racha irregular que lo mantiene en la 12ª posición con 11 puntos. En las últimas semanas vivió un trajín exigente: avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, empató el clásico sin goles ante Independiente y finalmente quedó afuera de la Copa Argentina a manos de River, que lo venció por la mínima en Rosario con gol de Maximiliano Salas.
Costas sabe que su equipo no puede ceder más terreno. Un nuevo tropiezo podría complicar su clasificación, en un Clausura que ya entra en su recta decisiva. Por eso, el DT apostará por su máxima figura, Adrián Martínez, quien alcanzó los 50 goles con la camiseta de Racing y es el gran referente ofensivo del equipo.
Del otro lado, Independiente Rivadavia también llega con cuentas pendientes. Los mendocinos no ganaron en sus últimas tres presentaciones: cayeron ante Lanús (0-1) y empataron con Unión (2-2) y Huracán (0-0). Sin embargo, su ilusión está puesta en la Copa Argentina, donde son semifinalistas y deberán enfrentar justamente a River, el mismo rival que eliminó a Racing. En el campeonato ocupan el 13° lugar con 10 puntos, apenas uno menos que la Academia.
El partido promete intensidad y urgencias. El local buscará convertir la frustración copera en impulso anímico para reencontrarse con el triunfo en su estadio, mientras que la visita intentará aprovechar el desgaste del local para dar el golpe en Avellaneda.
Racing vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Racing vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Pablo Giménez.
- TV: TNT Sports.
