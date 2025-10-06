Racing vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Racing atraviesa un momento determinante de la temporada. Después del golpe que significó la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, el equipo de Gustavo Costas necesita dar una muestra de carácter en el Torneo Clausura 2025. Este lunes, desde las 21:00, enfrentará a Independiente Rivadavia en el Estadio Presidente Perón, con la obligación de ganar para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.