Clásico caliente: así Rocky Balboa escupió al Huevo Acuña en el final del partido
El defensor de River se mostró enfurecido tras el pitazo final, y luego se observó el momento en que había sido agredido por el delantero de Racing.
Racing y River protagonizaron este jueves en Rosario un clásico especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, que lo tuvo vencedor el "Millonario", con gol de Maxi Salas, para avanzar a semifinales donde esperaba Independiente Rivadavia de Mendoza, y que contó con un escandaloso final, donde Marcos Acuña fue protagonista.
Cerca del final del partido, el "Huevo" tuvo un primer incidente cuando hizo jueguitos con la cabeza delante de la parcialidad racinguista, que respondió tirándole de todo y hasta mostrándole billetes, a modo de burla.
Tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo, hubo cruces de jugadores del equipo de Avellaneda contra Acuña, al que se lo vio por demás enojado, por lo que varios de sus compañeros y hasta algunos rivales tuvieron que contenerlo.
Las cámaras de TyC Sports luego mostraron qué pasó previo a la furia del defensor campeón del mundo: primero uno de los hijos de Gustavo Costas fue a buscarlo para increparlo, hasta que apareció Adrián "Rocky" Balboa y lo escupió.
Según informó el periodista Germán García Grova, el árbitro Mastrangelo informó a “Rocky” Balboa por el escupitajo a Acuña, por lo que el delantero se expondría a una dura sanción del tribunal de disciplina.
La reacción de Maxi Salas cuando un hincha de Racing le tiró una zapatilla
Pese a que el zurdo no gritó su gol en claro respeto hacia sus excompañeros y los hinchas, en el inicio de la segunda mitad un fanático de Racing le revoleó una zapatilla desde la tribuna.
Lo que más llamó la atención fue la reacción del correntino: lejos de responder con alguna acción que pueda escalar la tensión, tomó el calzado, preguntó de quién era y se lo devolvió al propietario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario