Clásico caliente: así Rocky Balboa escupió al Huevo Acuña en el final del partido

Según informó el periodista Germán García Grova, el árbitro Mastrangelo informó a “Rocky” Balboa por el escupitajo a Acuña, por lo que el delantero se expondría a una dura sanción del tribunal de disciplina.

La reacción de Maxi Salas cuando un hincha de Racing le tiró una zapatilla

Pese a que el zurdo no gritó su gol en claro respeto hacia sus excompañeros y los hinchas, en el inicio de la segunda mitad un fanático de Racing le revoleó una zapatilla desde la tribuna.

Lo que más llamó la atención fue la reacción del correntino: lejos de responder con alguna acción que pueda escalar la tensión, tomó el calzado, preguntó de quién era y se lo devolvió al propietario.