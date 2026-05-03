Racing y Huracán igualaron sin goles y se clasificaron a los octavos de final
La "Academia" y el "Globo" empataron 0-1 en la última fecha de la fase regular y sellaron su boleto a la siguiente ronda del Torneo Apertura, favorecidos por la derrota de Barracas Central.
En un encuentro donde primó la cautela y las defensas se impusieron a los ataques, Racing y Huracán igualaron 0-0 en el esatadio Cilindro de Avellaneda. El punto le terminó sirviendo a ambos para cumplir sus respectivos objetivos y meterse entre los mejores de la Zona B del Torneo Apertura 2026.
El desarrollo del partido fue cerrado, con pocas situaciones de peligro en los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico, sabiendo que el resultado parcial, sumado a la caída de Barracas Central frente a Banfield, les aseguraba la continuidad en el certamen.
Con este empate, los equipos de Avellaneda y Parque Patricios cerraron la fase regular logrando el objetivo de la clasificación:
-
Huracán: Finalizó en el 7° lugar con 22 puntos. En los octavos de final se medirá ante Boca Juniors.
Racing: Terminó en la 8° posición con 21 unidades. Su rival en la próxima instancia será Estudiantes de La Plata.
Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, T. Conechny o B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.
Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Datos de Racing vs. Huracán
- Hora: 16.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Yamil Possi
- Estadio: Presidente Perón
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario