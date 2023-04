El elogio de Marcelo Díaz al trabajo de Fernando Gago como entrenador de Racing

chelo díaz racing

El Chelo, quien jugó en la 'Academia' 46 partidos entre 2018 y 2020, fue a ver a Racing en el cotejo que jugó en Chile por Copa Libertadores venciendo a Ñublense por 2 a 0 el pasado miércoles y saludo a todos su ex compañeros.

No obstante, el hoy jugador de Audax Italiano no fue elogioso con otro entrenador argentino, en este caso José Antonio Pizzi a quien lo tuvo en el seleccionado y en Racing.

"Nunca me llevé bien con Pizzi, no éramos compatibles, no teníamos buena relación. Nos conocimos en el seleccionado y luego trabajamos en Racing", dijo el mediocampista quien si elogió a Eduardo Berizzo actual técnico de Chile.

"A Berizzo lo conozco y es un gran entrenador. Va a tener que trabajar mucho, ojalá pueda darle una clasificación al Mundial al país. Tienen que comenzar a tomar la posta los jugadores que vienen de más abajo", concluyó el ex jugador de Hamburgo de Alemania, Basilea de Suiza, Universidad de Chile, Celta de Vigo de España y Libertad de Paraguay.