No los quiere perder: la decisión que tomó Racing con su dupla delantera

#Racing | Decisión tomada por la CD



Harán uso de la opción de compra, de U$S 1.500.000, por Maxi Salas. Tendrá contrato hasta 2026



Blinda a Adrián "Maravilla" Martinez con un contrato cuya cláusula de U$S 8 millones. "No nos interesa venderlo" anunció Blanco



