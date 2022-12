Rafael Nadal a Lionel Messi: "Los ojos se me llenaron de lágrimas"

"Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz".



Firma: Rafa Nadal. De un artista a otro. pic.twitter.com/0CdVZjwyNl