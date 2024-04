Ramón Díaz dejó de ser el entrenador de Vasco da Gama

Embed O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica.



Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

El DT, que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, logró salvar al conjunto carioca de descender a la segunda división. Pero en esta temporada del Brasileirao, solo sumó 3 puntos de los 4 partidos disputados. Además, Vasco quedó eliminado en semifinales del Campeonato Carioca por 2 a 1 ante el Nova Iguacu de la D de Brasil, por lo que derivaron en la decisión de terminar con el ciclo.

M1-RamonDiaz-Vasco.png

EL DESCARGO DE RAMÓN DÍAZ TRAS LA DECISIÓN DEL VASCO DA GAMA

"No esperábamos ser despedidos por Twitter, merecíamos algo más. Hablé con los jugadores y tengo que agradecerles porque me dieron un cariño enorme. Seguramente en algún momento nos encontraremos. Solo me queda agradecer el cariño que recibimos en Brasil", dijo el riojano.