El refuerzo que Ramón Díaz quiere "robarle" a River para Vasco Da Gama

Ya con su llegada, el entrenador argentino se metió de lleno en el mercado de pases y ilusiona con sumar a Manuel Lanzini, jugador que ya dirigió, y que también está en el radar del Millonario: en busca de levantar el nivel del equipo brasilero, el mediocampista, quien se fue libre del West Ham de la Premier League y a quien conoce de su último ciclo en el club de Núñez, es uno de los apuntados como posibles incorporaciones.

QUÉ DIJO RAMÓN DÍAZ SOBRE MANU LANZINI

"Hay muchos nombres que se mencionarán en este momento. Fichar no es fácil, pero estamos haciendo todo lo posible para poder traer a algunos jugadores importantes que quieran venir. Uno u otro tendremos que negociar. No es fácil, pero se está haciendo todo lo posible, estamos hablando con mucha gente. A mí también me gustaría, ¿cómo no? Lanzini es un jugador importante. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Está sonando en Europa. Hay algunas negociaciones que no son fáciles, pero estamos trabajando muy duro para que se hagan realidad", dijo el técnico en conferencia de prensa.

¿Ramón se lleva a Manu? El Pelado Díaz habló sobre la posibilidad de contar con Lanzini en esta nueva etapa en Vasco da Gama.



Cómo le fue a Manu Lanzini en West Ham