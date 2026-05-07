Real Madrid sacó un comunicado luego de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: la sanción
El conflicto, que terminó con el uruguayo recibiendo puntos de sutura en el hospital, profundiza la crisis de un vestuario que parece haber perdido el control.
Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó convirtiéndose en una crisis institucional sin precedentes. El Real Madrid se vio obligado a emitir un comunicado oficial para intentar contener los daños tras el segundo enfrentamiento consecutivo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
Real Madrid sacó un comunicado luego de la pelea entre Valverde y Tchouaméni
Ante la gravedad de los hechos, que incluyeron un golpe de puño del francés y el posterior traslado del uruguayo a un centro médico para tratar una brecha en su cabeza, la entidad decidió intervenir de manera tajante: “El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.
Este movimiento busca sentar un precedente de autoridad en un momento donde la disciplina del plantel profesional está bajo la lupa de la prensa mundial y de los propios aficionados.
El incidente entre el capitán uruguayo y el mediocampista francés es, según fuentes cercanas al club, la "gota que colmó el vaso". El ambiente en Valdebebas se venía enrareciendo desde finales de abril, potenciado por factores externos que dinamitaron la cohesión del grupo:
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La escapada de Mbappé: El viaje del delantero a Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras el equipo se jugaba puntos vitales y él se recuperaba de una lesión, caló hondo en sus compañeros. La percepción de "falta de compromiso" generó un recelo que terminó por fracturar el vestuario.
Tensión acumulada: Los roces diarios y los malos resultados recientes han provocado que discusiones tácticas deriven en agresiones físicas, algo inusual en la historia reciente de la Casa Blanca.
El Clásico ante Barcelona en el horizonte
La apertura de estos expedientes llega en el peor escenario posible: el domingo, el Real Madrid debe visitar al Barcelona. Con Valverde entre algodones por su herida y el equipo sumergido en una investigación interna, el riesgo de que el conjunto azulgrana dé la vuelta olímpica en el Santiago Bernabéu es más real que nunca.
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