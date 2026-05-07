Real Madrid sacó un comunicado luego de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: la sanción

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El incidente entre el capitán uruguayo y el mediocampista francés es, según fuentes cercanas al club, la "gota que colmó el vaso". El ambiente en Valdebebas se venía enrareciendo desde finales de abril, potenciado por factores externos que dinamitaron la cohesión del grupo:

La escapada de Mbappé: El viaje del delantero a Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito , mientras el equipo se jugaba puntos vitales y él se recuperaba de una lesión, caló hondo en sus compañeros. La percepción de "falta de compromiso" generó un recelo que terminó por fracturar el vestuario.

Tensión acumulada: Los roces diarios y los malos resultados recientes han provocado que discusiones tácticas deriven en agresiones físicas, algo inusual en la historia reciente de la Casa Blanca.

El Clásico ante Barcelona en el horizonte

La apertura de estos expedientes llega en el peor escenario posible: el domingo, el Real Madrid debe visitar al Barcelona. Con Valverde entre algodones por su herida y el equipo sumergido en una investigación interna, el riesgo de que el conjunto azulgrana dé la vuelta olímpica en el Santiago Bernabéu es más real que nunca.