A pura risa: Kylian Mbappé, en el centro de las críticas por su actitud a la salida del entrenamiento
En medio de uno de los mayores escándalos internos que se recuerden en el Real Madrid, el delantero francés fue captado entre risas tras el entrenamiento.
El incendio en el Real Madrid no da tregua. Mientras el vestuario intenta asimilar la hospitalización de Federico Valverde tras su altercado con Tchouaméni, las cámaras de El Chiringuito de Jugones captaron una imagen que terminó de indignar a gran parte del madridismo: Kylian Mbappé saliendo de la ciudad deportiva a carcajada limpia.
A pura risa: Kylian Mbappé en el centro de las críticas por su actitud a la salida del entrenamiento
El futbolista francés fue filmado abandonando Valdebebas al volante de su vehículo mientras mantenía una conversación telefónica que parecía ser el origen de su risa. Si bien en cualquier otro contexto la imagen sería anecdótica, la actitud bromista del futbolista choca frontalmente con el clima de máxima tensión y fatiga mental que atraviesa el equipo a solo tres días del Clásico contra el Barcelona.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar, convirtiendo el video en un fenómeno viral que solo aumenta la división entre la hinchada y su gran estrella. Para muchos seguidores, las carcajadas del "9" son una muestra de indiferencia ante la crisis institucional y deportiva del club.
La irritación de los fanáticos no nace únicamente de este gesto. La semana pasada, Mbappé ya había sido señalado por viajar a Cerdeña junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras sus compañeros disputaban un encuentro clave de Liga. El hecho de que el delantero esté en proceso de recuperación de una lesión muscular desde el pasado 24 de abril hace que su exposición pública en tono festivo sea vista por las esferas del club como una falta de profesionalismo.
Un vestuario "roto" antes del Clásico ante Barcelona
La risa de Mbappé se suma a una lista de conflictos que tienen al equipo de Carlo Ancelotti en estado crítico:
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El caso Valverde-Tchouaméni: Con el uruguayo recuperándose de una contusión craneal tras la pelea en el vestuario.
Conflicto Rüdiger-Carreras: Un roce que, aunque "zanjado" según el lateral, sigue latente en el ambiente de los entrenamientos.
Presión máxima: El domingo 10 de mayo, el Real Madrid se juega el orgullo en el Bernabéu ante un Barcelona que, con solo empatar, se coronará campeón de La Liga frente a sus ojos.
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