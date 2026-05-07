A pura risa: Kylian Mbappé, en el centro de las críticas por su actitud a la salida del entrenamiento

La irritación de los fanáticos no nace únicamente de este gesto. La semana pasada, Mbappé ya había sido señalado por viajar a Cerdeña junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras sus compañeros disputaban un encuentro clave de Liga. El hecho de que el delantero esté en proceso de recuperación de una lesión muscular desde el pasado 24 de abril hace que su exposición pública en tono festivo sea vista por las esferas del club como una falta de profesionalismo.

Un vestuario "roto" antes del Clásico ante Barcelona

La risa de Mbappé se suma a una lista de conflictos que tienen al equipo de Carlo Ancelotti en estado crítico:

El caso Valverde-Tchouaméni: Con el uruguayo recuperándose de una contusión craneal tras la pelea en el vestuario.

Conflicto Rüdiger-Carreras: Un roce que, aunque "zanjado" según el lateral, sigue latente en el ambiente de los entrenamientos.

Presión máxima: El domingo 10 de mayo, el Real Madrid se juega el orgullo en el Bernabéu ante un Barcelona que, con solo empatar, se coronará campeón de La Liga frente a sus ojos.