El trasfondo de la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en Real Madrid: qué se sabe

Rüdiger vs. Álvaro Carreras: El lateral izquierdo confirmó recientemente a través de Instagram un "asunto puntual" con el central alemán tras versiones de una supuesta agresión física en un entrenamiento previo. Aunque Carreras intentó bajarle el tono al conflicto, su falta de minutos desde entonces alimenta las sospechas de un quiebre.

El "Caso Mbappé": Kylian Mbappé quedó en el ojo de la tormenta tras realizar un viaje a Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras se recupera de una lesión en el músculo semitendinoso que lo tiene marginado desde el 24 de abril. La falta de compromiso percibida por el entorno madridista ha generado un fuerte rechazo entre los aficionados.

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El Clásico: ¿Barcelona campeón en el Bernabéu?

Toda esta tormenta interna llega en el peor momento deportivo. El próximo domingo 10 de mayo, el Real Madrid recibirá al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El panorama es crítico para el local: el conjunto azulgrana lidera la tabla con comodidad y necesita solo un punto en el Clásico para consagrarse matemáticamente como campeón de La Liga 2025/26, lo que podría significar una humillación histórica para la Casa Blanca en medio de sus propias cenizas.