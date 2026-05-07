El trasfondo de la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en Real Madrid: qué se sabe
El uruguayo sufrió una contusión en la cabeza durante una fuerte discusión con el francés, mientras otros conflictos internos y polémicas extradeportivas sacuden la estabilidad del plantel.
El Real Madrid atraviesa una crisis interna sin precedentes en la previa de uno de los partidos más determinantes de la temporada. Lo que comenzó como una hostilidad manifiesta durante el entrenamiento en Valdebebas terminó con Federico Valverde en el hospital y un expediente disciplinario abierto para los involucrados.
Según reportes surgidos desde España, la relación entre el futbolista uruguayo y Aurélien Tchouaméni venía desgastada tras una discusión el día anterior. La chispa final saltó cuando el Fede se negó a saludar al francés por la mañana, lo que derivó en una sesión de entrenamiento cargada de roces.
Al finalizar la práctica, la confrontación escaló en el vestuario. Si bien no hubo un intercambio de golpes directo, en medio de la gresca y debido a un resbalón fortuito, Valverde sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha en la cabeza. El capitán debió ser trasladado a un centro médico para recibir puntos de sutura, aunque ya se encuentra descansando en su domicilio.
El vestuario del Real Madrid, en su peor momento
El incidente Valverde-Tchouaméni no es el único foco de incendio en el equipo de Carlo Ancelotti. Otros frentes mantienen la tensión al rojo vivo:
-
Rüdiger vs. Álvaro Carreras: El lateral izquierdo confirmó recientemente a través de Instagram un "asunto puntual" con el central alemán tras versiones de una supuesta agresión física en un entrenamiento previo. Aunque Carreras intentó bajarle el tono al conflicto, su falta de minutos desde entonces alimenta las sospechas de un quiebre.
El "Caso Mbappé": Kylian Mbappé quedó en el ojo de la tormenta tras realizar un viaje a Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras se recupera de una lesión en el músculo semitendinoso que lo tiene marginado desde el 24 de abril. La falta de compromiso percibida por el entorno madridista ha generado un fuerte rechazo entre los aficionados.
El Clásico: ¿Barcelona campeón en el Bernabéu?
Toda esta tormenta interna llega en el peor momento deportivo. El próximo domingo 10 de mayo, el Real Madrid recibirá al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El panorama es crítico para el local: el conjunto azulgrana lidera la tabla con comodidad y necesita solo un punto en el Clásico para consagrarse matemáticamente como campeón de La Liga 2025/26, lo que podría significar una humillación histórica para la Casa Blanca en medio de sus propias cenizas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario