Reinier de Ridder vs. Brendan Allen por el UFC Fight Night: horarios, cartelera y cómo ver en vivo

La transmisión estará disponible por ESPN y Star+, permitiendo que los fanáticos latinoamericanos sigan cada detalle de un evento que puede redefinir el futuro de varios contendientes.

La cartelera completa del UFC Fight Night Vancouver

Preliminares

Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui (Peso Mediano): 4:00 PM ET

Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira (Peso Paja Femenino): 4:30 PM ET

Kyle Prepolec vs. Drew Dober (Peso Ligero): 5:00 PM ET

Danny Barlow vs. Djorden Santos (Peso Mediano): 5:30 PM ET

Bruno Silva vs. Hyun Sung Park (Peso Mosca): 6:00 PM ET

Charles Jourdain vs. Davey Grant (Peso Pluma): 6:30 PM ET

Cartelera Estelar

Cody Gibson vs. Qileng Aori (Peso Gallo): 7:00 PM ET

Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius (Peso Mosca Femenino): 7:30 PM ET

Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi (Peso Gallo): 8:00 PM ET

Kevin Holland vs. Mike Malott (Peso Wélter): 8:30 PM ET

Dónde ver el UFC Fight Night en vivo en Argentina

El evento se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports 2 en los siguientes canales:

DirecTV: 608 (SD) / 1608 (HD)

608 (SD) / 1608 (HD) Flow: 26 (SD) / 107 (HD)

26 (SD) / 107 (HD) Telecentro: 102 (SD) / 1014 (HD)

Además, los fanáticos podrán seguir la transmisión online mediante:

Disney+ , el servicio de streaming que ofrece ESPN

, el servicio de streaming que ofrece ESPN Fox Sports 2 a través de plataformas digitales como Telecentro Play, D Go y Flow