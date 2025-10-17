Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por el lado de la visita, Belgrano llega a La Boca con la necesidad urgente de sumar. El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, se encuentra undécimo con 15 puntos y está a solo dos unidades de la zona de clasificación a playoffs.

El equipo cordobés arrastra tres empates consecutivos, incluyendo el 0-0 en el clásico ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes. Aunque tienen una distracción positiva (jugarán la semifinal de Copa Argentina contra Argentinos Juniors el 23/10), el irregular andar en el Clausura los obliga a buscar una victoria para asegurar su cupo en los octavos de final.

belgrano copa argentina.jpg

Probables formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Boca vs. Belgrano: datos del partido

Hora: 18:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: La Bombonera