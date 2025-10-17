Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Tras la dura pérdida de Miguel Ángel Russo, el Xeneize se rearma y vuelve a la actividad enfrentando al Pirata cordobés, desde las 18 de este sábado.
Este sábado, la Bombonera será el escenario de un encuentro con una carga emotiva especial: Boca recibe a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en lo que será el primer partido del equipo Xeneize tras el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
A pesar de los días difíciles, el plantel de Boca, que viene de golear 5-0 a Newell’s y mantiene su posición como segundo en la tabla anual, debió reenfocarse en el fútbol. La buena noticia fue el regreso de su figura, Leandro Paredes, tras la fecha FIFA.
Sin embargo, las malas noticias se centraron en la delantera: se confirmó la grave lesión de Alan Velasco, quien se pierde el resto del Clausura y Edinson Cavani fue oficialmente descartado para el duelo contra Belgrano por no superar sus problemas físicos.
Ante este panorama, el entrenador Claudio Úbeda mantendrá a la dupla que atraviesa un gran momento: Miguel Merentiel y Milton Giménez seguirán liderando el ataque. En el mediocampo, Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios, recuperado de su dolencia, aunque Kevin Zenón también disputa un lugar en el once inicial.
Por el lado de la visita, Belgrano llega a La Boca con la necesidad urgente de sumar. El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, se encuentra undécimo con 15 puntos y está a solo dos unidades de la zona de clasificación a playoffs.
El equipo cordobés arrastra tres empates consecutivos, incluyendo el 0-0 en el clásico ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes. Aunque tienen una distracción positiva (jugarán la semifinal de Copa Argentina contra Argentinos Juniors el 23/10), el irregular andar en el Clausura los obliga a buscar una victoria para asegurar su cupo en los octavos de final.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Boca vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 18:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Estadio: La Bombonera
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario