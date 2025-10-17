Talleres vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Sumido en una dura crisis, el Millonario viaja a Córdoba para medirse con la "T", que necesita sumar con total urgencia. Los detalles del duelo.
River está obligado a dar un golpe de timón y dejar atrás su peor momento del semestre. Tras la sorpresiva derrota en casa ante Sarmiento, el equipo de Marcelo Gallardo buscará desesperadamente la victoria contra Talleres este sábado a las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Cabe señalar que la crisis de resultados en el Clausura es profunda: River suma cuatro derrotas consecutivas y la última caída (1-0 ante Sarmiento) no hizo más que agravar el panorama. De hecho, actualmente, el Millonario fue relegado al tercer puesto de la tabla anual. Si la situación se mantiene, solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia temprana en la que su clásico rival, Boca, fue eliminado en febrero.
Tras una semana marcada por el descontento de los hinchas, Gallardo necesita urgentemente un triunfo en Córdoba para disipar la negatividad.
Por su parte, Talleres atraviesa un momento de respiro después de conseguir un agónico triunfo contra Gimnasia, resultado que le permitió tomar distancia de la temida zona de descenso en la tabla Anual.
Los dirigidos por Carlos Tevez no pueden dormirse, ya que sus rivales directos ganaron en la jornada anterior. Una victoria ante River en su casa no solo sería una inyección anímica enorme para el plantel, sino que también les permitiría a los 14 puntos, quedar a solo una unidad de meterse en zona de clasificación a octavos de final.
Formaciones del encuentro
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Talleres vs. River: datos del partido
- Hora: 20.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- Estadio: Mario Alberto Kempes
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario