Talleres vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Cabe señalar que la crisis de resultados en el Clausura es profunda: River suma cuatro derrotas consecutivas y la última caída (1-0 ante Sarmiento) no hizo más que agravar el panorama. De hecho, actualmente, el Millonario fue relegado al tercer puesto de la tabla anual. Si la situación se mantiene, solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia temprana en la que su clásico rival, Boca, fue eliminado en febrero.