Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Su última aparición en redes sociales fue el 25 de agosto, cuando compartió una foto de la mano junto a su hijo. Desde entonces, amigos y colegas le habían manifestado afecto y apoyo constante.

La noticia del fallecimiento volvió a traer a la memoria la figura de Juan Castro, quien murió en 2004 y es recordado por su estilo periodístico honesto, comprometido y disruptivo, que dejó una marca profunda en la televisión argentina.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas exactas de su muerte ni sobre el velatorio.