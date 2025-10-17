Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro
Tras batallar contra una dura enfermedad, el locutor, periodista y también funcionario falleció este viernes 17 de octubre. Los detalles.
En las últimas horas, trascendió una dura noticia para el ambiente artístico y periodístico: murió Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, que se desempeñó como locutor, periodista y también funcionario de Mauricio Macri cuando el expresidente estaba al frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la noche del miércoles, Ángel de Brito informó a través de su cuenta en X la triste noticia del fallecimiento del hermano del periodista, quien tenía 54 años.
En enero de 2021, el propio De Brito había revelado que Mariano enfrentaba una dura batalla contra un cáncer de pulmón con metástasis, motivo por el cual habría fallecido según trascendió.
Vinculado al mundo de los medios y la cultura, Mariano también fue padre de León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola. En los últimos años, había hablado públicamente en algunas ocasiones sobre su estado de salud y el proceso que atravesaba.
Su última aparición en redes sociales fue el 25 de agosto, cuando compartió una foto de la mano junto a su hijo. Desde entonces, amigos y colegas le habían manifestado afecto y apoyo constante.
La noticia del fallecimiento volvió a traer a la memoria la figura de Juan Castro, quien murió en 2004 y es recordado por su estilo periodístico honesto, comprometido y disruptivo, que dejó una marca profunda en la televisión argentina.
Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas exactas de su muerte ni sobre el velatorio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario