Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Con urgencia de ganar y objetivos diferentes, la Lepra mendocina y el Taladro se ven las caras este sábado, en el Estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia y Banfield se ven las caras este sábado, desde las 15:45, en el Estadio Bautista Gargantini, en un choque correspondiente a la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura. El partido es crucial para ambos, que buscan desesperadamente reencauzar su rumbo en el torneo.
El elenco "Azul" llega con la mente dividida: si bien tienen la mira puesta en el gran desafío de la semifinal de Copa Argentina contra River Plate el próximo viernes, no pueden permitirse descuidar la Liga. La Lepra necesita sumar de a tres para seguir en carrera tanto por la clasificación a las copas internacionales como por un lugar en los playoffs.
La urgencia es máxima. El equipo de Alfredo Berti arrastra una racha negativa de cinco encuentros sin ganar (una derrota y cuatro empates), lo que obliga a revertir la imagen frente a su público. Además, el DT tendrá bajas importantes: las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa en el último clásico ante Godoy Cruz (0-0) fuerzan el ingreso de Mauricio Cardillo y Nicolás Retamar.
Banfield tampoco atraviesa un buen momento. En el Sur de Buenos Aires hay preocupación por la racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, con la alarmante cifra de solo un gol a favor en ese período. La necesidad de ganar es vital, sobre todo porque el fantasma del descenso por la tabla anual lo acecha peligrosamente.
Ante esta crisis de resultados, el entrenador Pedro Troglio evalúa cambios drásticos, incluso planeando la titularidad del arquero suplente, Diego Romero, en un intento por "patear el tablero" y cambiar la dinámica del equipo.
En resumen, el partido es una verdadera final anticipada: una victoria es la única opción para que ambos clubes sigan vivos en sus respectivas luchas.
Probables formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Independiente Rivadavia vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 15.45
- Estadio: Independiente Rivadavia
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- TV: ESPN Premium
