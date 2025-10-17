Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Ante esta crisis de resultados, el entrenador Pedro Troglio evalúa cambios drásticos, incluso planeando la titularidad del arquero suplente, Diego Romero, en un intento por "patear el tablero" y cambiar la dinámica del equipo.

En resumen, el partido es una verdadera final anticipada: una victoria es la única opción para que ambos clubes sigan vivos en sus respectivas luchas.

Probables formaciones del duelo

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Independiente Rivadavia vs. Banfield: datos del partido

Hora: 15.45

Estadio: Independiente Rivadavia

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: ESPN Premium