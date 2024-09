Reunión de urgencia de Diego Martínez y el Consejo de Fútbol de Boca: ¿sigue como DT?

Luego del partido, trascendió que el DT "xeneize" mantuvo una extensa reunión con los integrantes del Consejo de Fútbol del club, cuando parece pender de un hilo su continuidad. En el encuentro estuvieron Chicho Serna y el Chelo Delgado, de acuerdo con los trascendidos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Martínez dijo estar preparado para seguir al frente del equipo, aunque pareció dejar la puerta abierta a una salida.

"Tengo fuerzas para seguir, pero siempre voy a querer lo mejor para Boca. Entre todos los que trabajan en el club veremos qué es lo mejor. Nosotros como el cuerpo técnico tenemos muchas fuerzas para seguir, tratar de levantar y seguir peleando tanto el campeonato como la Copa Argentina. Sé que los resultados son importantes para las gestiones", sostuvo el entrenador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1837617699532226627&partner=&hide_thread=false "TENGO FUERZAS PARA SEGUIR..." Diego Martínez habló sobre su continuidad al frente del Xeneize.



#ESPNF10 | #DisneyPlus pic.twitter.com/UGmKN1rVoz — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2024

En la misma rueda de prensa, Martínez pareció adelantar la reunión que se venía. "Entre todos los que trabajan en Boca veremos qué es lo mejor para el club", sostuvo.

"Estoy en un punto de dificultad porque perdimos en las semifinales de la Copa de la Liga, quedamos eliminados de la Copa Sudamericana y hoy estamos lejos de los primeros puestos del torneo", lamentó el DT.

Diego Martínez se quejó por el gol anulado a Boca

"A Milton le pega en el pie, en la cabeza y después en la mano. Después la termina metiendo con la espalda. No logramos unificar criterios. Entiendo que los árbitros pueden equivocarse, pero no entiendo como un gol como el de River si fue y este, donde es imposible que Milton mida que le va a dar en la mano, no. Era válido, si medimos con la misma vara", se quejó el entrenador.