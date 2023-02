El mensaje que recibió Centurión de un excompañero tras su vuelta al fútbol: "No seas bol..."

El exjugador de Racing, Boca, San Lorenzo y Vélez, entre otras entidades, ingresó al promediar el segundo tiempo por Marcos Benítez, en el equipo de Parque de los Patricios, que es conducido por el relator deportivo Rodolfo De Paoli, acompañado por Alejandro Milano.

“Aportaré desde el lugar que me toque. Siempre estaré a disposición del técnico, que es el que manda. Como en todos lados” reflejó Centurión, de 30 años, en diálogo con el sitio oficial barraqueño.

EL MENSAJE DE UN EXCOMPAÑERO A CENTURIÓN

"Licha me dijo que no sea boludo y que no deje el fútbol otra vez, que es lo más lindo que hay", confesó.

Embed #ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus



"LICHA ME DIJO QUE NO SEA BO.... Y DEJE EL FÚTBOL OTRA VEZ"



Ricky Centurión volvió a jugar y recibió un consejo de Lisandro López en Junín.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/mtDQODUAZr pic.twitter.com/OcDfsL86zI — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 6, 2023