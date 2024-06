El triste mensaje de Ricardo Centurión a su exrepresentante: "No sé porque desaparecí estos días"

Qué le dijo Ricardo Centurión a su exrepresentante

Luego de asegurar que está a salvo, Eduardo Rosetto contó cuáles fueron las palabras del jugador de Vélez: "Tordi, te voy a decir la verdad, no me porté como te portás vos. Pero no es que hice demasiados desastres. Después, qué querés que te diga, Vélez tiene razón. El presidente y el técnico se portaron impecable. No es que reclamo otra chance, porque pueden decir que la desaproveché. Pero hoy tengo ganas de vuelta y estoy bien".

El ex representante, que hablará del caso con la dirigencia de Vélez, continuó: “Centurión textualmente me dijo 'no sé por qué desaparecí estos días, hay veces que se me vuela el balero un poco, fijate qué podés hacer por mí'".

Ricardo Centurión.jpg Ricardo Centurión

Al revelar esto, Rosetto también dio su opinión en Equipo F: "Exigirle que juegue como en la Primera de Racing que, con un desarrollo normal, podía ser como Neymar, no es posible. Ojalá sea feliz, con 31 años. Con el desgaste que ha tenido, con un físico privilegiado. Si se entrena 20 días, está como el mejor".

Finalmente, sumó: “Él no sobra la situación, tuvo una vida difícil, infancia complicada. El padre fallece en un accidente de una explosión, cuando Centurión tenía cinco años, la madre tuvo que trabajar para sostener a un hogar humilde. La crianza quedó a cargo de la abuela. Él es un perro de la calle, tiene incorporada esa gambeta endiablada".