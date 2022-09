La dura confesión de Centurión: "Me cansé de la vida, no me banco ni yo"

Su estadía en el Ciclón no fue la esperada: a pesar de tener un buen arranque y un resurgimiento futbolístico, el atacante poco a poco fue perdiendo lucidez. Luego de un tiempo, contó como vive su doloroso presente: "Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Nadie me pregunta qué me pasa, no me miran a la cara. Se que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste".

¿QUÉ DIJO SOBRE SU FUTURO?

Luego, Centurión contó que entrena a contra turno en Vélez y no se cruza con el plantel dirigido por el Cacique Medina: "Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol", apuntó.