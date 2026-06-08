River avanza por Nelson Deossa y Real Betis ya dio luz verde para negociar su salida
Nelson Deossa volvió a tomar fuerza en River. Desde España aseguran que Betis aprobó una negociación y el pase rondaría los 9 millones de euros.
River continúa trabajando en la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada y uno de los nombres que aparece entre las prioridades es el de Nelson Deossa. El mediocampista colombiano, actualmente en Betis, volvió a posicionarse como una opción concreta para reforzar la mitad de la cancha del equipo.
La dirigencia millonaria, junto al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet, había mostrado interés por el futbolista semanas atrás y realizó averiguaciones para conocer las condiciones de una eventual transferencia. El buen recuerdo que dejó Deossa durante su paso por Monterrey fue uno de los factores que impulsó a River a avanzar en las negociaciones, aunque las conversaciones habían perdido intensidad en los últimos días.
Según informó el periodista Pipe Sierra para Diario As, Betis dio "luz verde" para que el jugador pueda negociar su salida y continuar las conversaciones con River: “El detalle de sus términos personales, sus condiciones de contrato, los años, el salario, los bonos, entre otras cosas, todavía no hay un acuerdo en ese sentido, pero ya Nelson tiene esos diálogos directos con la gente de River”, explicó el especialista en mercado de pases.
Además, agregó que este tipo de autorizaciones suelen producirse cuando una negociación se encuentra cerca de llegar a una definición. “Está avanzado fuertemente. Flamengo o Palmeiras se terminaron cayendo porque no llegaron a las cifras que pretendían. River está muy cerca y en los próximos días vamos a tener novedades con su futuro”, sostuvo.
Cuánto pide Betis por el pase del colombiano
De acuerdo con la información surgida desde España, Betis estaría dispuesto a desprenderse del mediocampista por una cifra cercana a los 9 millones de eurps. La suma sería inferior a los 12 millones que el club desembolsó por el futbolista el año pasado, aunque la intención de la institución sería recuperar una parte importante de esa inversión.
Durante la última temporada, Deossa disputó 33 partidos, de los cuales fue titular en 16 oportunidades. En ese período no convirtió goles y registró una asistencia. Mientras continúan las negociaciones, en Núñez esperan que las próximas horas sean decisivas para determinar si el colombiano se transforma en uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases de River.
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