River avanza por Nelson Deossa y Real Betis ya dio luz verde para negociar su salida

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Según informó el periodista Pipe Sierra para Diario As, Betis dio "luz verde" para que el jugador pueda negociar su salida y continuar las conversaciones con River: “El detalle de sus términos personales, sus condiciones de contrato, los años, el salario, los bonos, entre otras cosas, todavía no hay un acuerdo en ese sentido, pero ya Nelson tiene esos diálogos directos con la gente de River”, explicó el especialista en mercado de pases.