Santiago Lencina tiene encaminada su salida de River: ¿dónde seguirá su carrera?
El mediocampista chaqueño, que integraba el grupo de futbolistas que entrenan apartado del plantel profesional, está muy cerca de convertirse en refuerzo del Burgos.
El proceso de reestructuración del plantel de River continúa avanzando y, en ese contexto, otro de los futbolistas que no formaban parte de la consideración del cuerpo técnico tiene encaminada su salida. Santiago Lencina está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Burgos, equipo que milita en la Segunda División de España y que ya alcanzó un acuerdo de palabra para incorporarlo durante la próxima temporada.
Aunque todavía restan resolver cuestiones administrativas para que la transferencia quede oficializada, desde ambas partes existe optimismo para que la operación llegue a buen puerto en las próximas horas. El volante chaqueño se marcharía cedido a préstamo y el club español contará con una opción de compra al finalizar el vínculo. Por el momento no trascendieron las cifras económicas del acuerdo, aunque se espera que esos detalles se conozcan una vez que se firmen los contratos.
Lencina era uno de los futbolistas que integraban el grupo de jugadores apartados del plantel principal, quienes desde hace varias semanas se entrenan en el predio de Cantilo mientras buscan una nueva institución para continuar sus carreras. Con esta negociación, el Millonario quedaría muy cerca de desprenderse de otro integrante de esa nómina.
Durante el actual mercado de pases, Independiente había mostrado interés en contratar al mediocampista. Sin embargo, el futbolista nunca terminó de convencerse de esa posibilidad y finalmente optó por priorizar la alternativa de emigrar al fútbol europeo. Si todo se concreta, compartirá plantel con el chileno Pablo Galdames, exjugador de Vélez e Independiente.
Santiago Lencina, a un paso de dejar River para irse a España
Lencina surgió de las divisiones inferiores del Millonario y logró sumar una cantidad importante de minutos en la Primera División. A lo largo de su etapa con la camiseta de River disputó 31 encuentros oficiales y convirtió tres goles. Uno de los momentos más destacados de su paso por el club fue el partido frente a Instituto, en el que anotó un doblete que le permitió ganarse el reconocimiento de los hinchas y consolidarse como una alternativa para el mediocampo.
Su mayor continuidad llegó durante el ciclo de Marcelo Gallardo. El entrenador le brindó confianza y lo utilizó en distintos compromisos, incluso en encuentros de relevancia dentro del calendario del equipo. Sin embargo, el panorama cambió con la llegada de Eduardo Coudet al banco riverplatense.
Con el nuevo cuerpo técnico perdió protagonismo y apenas sumó cuatro presentaciones oficiales. En total disputó 170 minutos bajo las órdenes del "Chacho", aunque una de esas actuaciones fue como titular en el compromiso frente a Gimnasia correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura. A pesar de esa oportunidad, nunca consiguió afianzarse dentro de la estructura del equipo y terminó relegado de la consideración principal.
Antes de ese escenario, Lencina había sido una de las figuras más destacadas de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, donde mostró un rendimiento que lo proyectó hacia el plantel profesional y despertó expectativas sobre su futuro. De concretarse definitivamente la transferencia, el volante se convertirá en el cuarto integrante del grupo de apartados que encuentra un nuevo destino en este mercado.
¿Quiénes ya se fueron de River y quiénes todavía siguen entrenando en Cantilo?
Anteriormente ya habían dejado la institución Paulo Díaz, quien fue transferido a Atlanta United; Maximiliano Meza, incorporado por Independiente; y Andrés Herrera, que continuará su carrera en Columbus Crew.
Mientras tanto, todavía mantiene a varios futbolistas entrenándose por separado a la espera de resolver su futuro. Entre ellos figuran Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña, Maximiliano Salas, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Alexander Woiski, quienes continúan buscando una salida antes del cierre del mercado de pases.
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