Santiago Lencina tiene encaminada su salida de River: ¿dónde seguirá su carrera?

Su mayor continuidad llegó durante el ciclo de Marcelo Gallardo. El entrenador le brindó confianza y lo utilizó en distintos compromisos, incluso en encuentros de relevancia dentro del calendario del equipo. Sin embargo, el panorama cambió con la llegada de Eduardo Coudet al banco riverplatense.

Con el nuevo cuerpo técnico perdió protagonismo y apenas sumó cuatro presentaciones oficiales. En total disputó 170 minutos bajo las órdenes del "Chacho", aunque una de esas actuaciones fue como titular en el compromiso frente a Gimnasia correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura. A pesar de esa oportunidad, nunca consiguió afianzarse dentro de la estructura del equipo y terminó relegado de la consideración principal.

Antes de ese escenario, Lencina había sido una de las figuras más destacadas de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, donde mostró un rendimiento que lo proyectó hacia el plantel profesional y despertó expectativas sobre su futuro. De concretarse definitivamente la transferencia, el volante se convertirá en el cuarto integrante del grupo de apartados que encuentra un nuevo destino en este mercado.

¿Quiénes ya se fueron de River y quiénes todavía siguen entrenando en Cantilo?

Anteriormente ya habían dejado la institución Paulo Díaz, quien fue transferido a Atlanta United; Maximiliano Meza, incorporado por Independiente; y Andrés Herrera, que continuará su carrera en Columbus Crew.

Mientras tanto, todavía mantiene a varios futbolistas entrenándose por separado a la espera de resolver su futuro. Entre ellos figuran Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña, Maximiliano Salas, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Alexander Woiski, quienes continúan buscando una salida antes del cierre del mercado de pases.