El exfutbolista que jugó en River y tras su retiro trabajó en una cabina de peaje
Su debut en el "Millonario" fue en 1987, aunque la pocas posibilidades dentro del deporte lo obligaron a buscar nuevos rumbos. Conocé todos los detalles en la nota.
Ariel Raúl Medri debutó en River a fines de la década de 1980 y apenas disputó dos minutos con la camiseta del "Millonario". Luego de pasar por otros clubes en busca de continuidad, decidió poner fin a su carrera como futbolista y regresar a Maggiolo, el pueblo santafesino donde nació, para comenzar una nueva etapa de su vida.
Ya alejado de las canchas, encontró trabajo en un peaje, donde construyó un presente muy distinto al que había imaginado cuando daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.
De quién se trata
Medri comenzó en el fútbol de su pueblo, mientras también continuaba con sus estudios. Su primer acercamiento a River fue en 1982, cuando realizó una prueba que finalmente no prosperó.
Sin embargo, su capacidad dentro del verde césped le abrió las puertas de las divisiones inferiores de Vélez y de diferentes equipos del interior.
Después de ese recorrido, en 1985 logró incorporarse a River, donde empezó a destacarse en la Reserva y a ganarse la consideración del cuerpo técnico. Sus buenas actuaciones le permitieron debutar en Primera División el 2 de mayo de 1987 frente a Platense.
Tras ese breve estreno, la llegada de un nuevo entrenador modificó sus posibilidades dentro del plantel y perdió protagonismo. Con el tiempo continuó en Atlético de Rafaela y equipos del ascenso, hasta cerrar su etapa como futbolista profesional a mediados de la década del 90.
Su vida después del retiro
Al no lograr consolidarse en el fútbol profesional, Medri decidió cerrar esa etapa durante la década de 1990. Tras regresar a Santa Fe, comenzó a trabajar en una cabina de peaje en Venado Tuerto, aunque nunca se alejó del deporte.
Con el título de entrenador, volvió a vincularse con el fútbol desde otro lugar y comenzó a dirigir categorías juveniles en su localidad, con el objetivo de transmitir sus conocimientos y experiencias a nuevos jugadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario