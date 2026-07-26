El exfutbolista que jugó en River y tras su retiro trabajó en una cabina de peaje

Tras ese breve estreno, la llegada de un nuevo entrenador modificó sus posibilidades dentro del plantel y perdió protagonismo. Con el tiempo continuó en Atlético de Rafaela y equipos del ascenso, hasta cerrar su etapa como futbolista profesional a mediados de la década del 90.

Su vida después del retiro

Al no lograr consolidarse en el fútbol profesional, Medri decidió cerrar esa etapa durante la década de 1990. Tras regresar a Santa Fe, comenzó a trabajar en una cabina de peaje en Venado Tuerto, aunque nunca se alejó del deporte.

Con el título de entrenador, volvió a vincularse con el fútbol desde otro lugar y comenzó a dirigir categorías juveniles en su localidad, con el objetivo de transmitir sus conocimientos y experiencias a nuevos jugadores.