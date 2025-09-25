River cayó con Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores

River, eliminado de la Copa Libertadores
En un final con polémicas, Palmeiras venció 3-1 a River y lo eliminó de la Libertadores.
El equipo de Marcelo Gallardo estuvo cerca de la la hazaña en Brasil, pero el "Verdao" terminó liquidando la serie en un polémico final. El local se impuso 3-1 en casa y jugará las semifinales.
River cayó 3-1 este miércoles ante Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y quedó eliminado.
El equipo brasileño llegaba con una ventaja de 2 a 1, obtenida en el partido de ida disputado la semana pasada en el Monumental de Núñez, y ahora jugará en semifinales contra el vencedor del cruce entre Liga de Quito y San Pablo, donde los ecuatorianos tienen una ventaja de 2-0.
Mostrando otra cara a lo que había sido el flojo encuentro en Núñez, el conjunto argentino hizo un gran primer tiempo en el que se puso rápidamente en ventaja con el gol de cabeza de Maxi Salas, y hasta pudo irse 2-0 al entretiempo si Kevin Castaño se animaba a definir en una de las últimas de esa etapa.
El segundo tiempo fue otra historia, porque el "Verdao" encontró la igualdad en una distracción defensiva en la que Vitor Roque, la gran figura de la serie, aprovechó para poner el 1-1 y volver a adelantarse en el global.
Desde entonces, el encuentro fue apasionante, con un "Millonario" que tuvo algunas claras como para volver a igualar la serie, y un Palmeiras que amenazaba con los contragolpes.
Si bien el partido estaba abierto, se rompió en el final con algunas polémicas: el árbitro uruguayo Andrés Matonte cortó un avance de River por una presunta mano de Facundo Colidio que la televisación nunca repitió, y de ese tiro libre llegó el también controvertido penal de Marcos Acuña por el que fue expulsado.
Fue ahí que el "Flaco" López estiró la ventaja de penal, y encima en la jugada siguiente, el delantero argentino marcó un golazo para liquidar la historia.
Tras el pitazo final, solo le quedó tiempo al elenco de River para irse al humo del árbitro con aireadas protestas. Incluso Gallardo le recriminó por esas últimas decisiones que terminaron siendo letales para el equipo argentino.
