River cayó con Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores

Desde entonces, el encuentro fue apasionante, con un "Millonario" que tuvo algunas claras como para volver a igualar la serie, y un Palmeiras que amenazaba con los contragolpes.

Si bien el partido estaba abierto, se rompió en el final con algunas polémicas: el árbitro uruguayo Andrés Matonte cortó un avance de River por una presunta mano de Facundo Colidio que la televisación nunca repitió, y de ese tiro libre llegó el también controvertido penal de Marcos Acuña por el que fue expulsado.

Fue ahí que el "Flaco" López estiró la ventaja de penal, y encima en la jugada siguiente, el delantero argentino marcó un golazo para liquidar la historia.

Tras el pitazo final, solo le quedó tiempo al elenco de River para irse al humo del árbitro con aireadas protestas. Incluso Gallardo le recriminó por esas últimas decisiones que terminaron siendo letales para el equipo argentino.

Live Blog Post Doblete de López para liquidar la serie Palmeiras ahora le gana 3-1 a River para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1971038176216220059&partner=&hide_thread=false DOBLETE DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS LE GANA 3-1 A RIVER EN BRASIL.pic.twitter.com/vdGYrLvtXl — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 25, 2025

Live Blog Post Gol del "Flaco" López, para que Palmeiras deje la serie casi liquidada El argentino, de penal, pone el 2-1 y 4-2 en el global.

Live Blog Post Penal para Palmeiras y expulsión para Marcos Acuña Se durmió River, el delantero de Palmeiras se iba solo y Acuña lo agarró para evitar el 2-1.

Live Blog Post Salas casi marca el segundo de River El delantero se armó una gran jugada individual y casi marca el 2-1: se fue por encima del travesaño. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1971028760238391494&partner=&hide_thread=false ¡ERA EL DOBLETE DE SALAS! El zurdo se perdió su segundo gol y Gallardo no lo puede creer55' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/x5AuZEUoBP — telefe (@telefe) September 25, 2025

Live Blog Post Empata Palmeiras que vuelve a ponerse arriba en el global Vitor Roque cabeceó solo en el área, y pese a la buena atajada de Armani, captó el rebote para volver a poner a Palmeiras arriba en la serie. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1971027267028398099&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE PALMEIRAS! Vitor Roque aprovechó el remate de Armani y empuja la pelota para convertir el empate51' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/n4db0PiDJx — telefe (@telefe) September 25, 2025

Live Blog Post Final del primer tiempo en el Allianz Parque, con serie igualada River le gana 1-0 a Palmeiras, y por ahora, la serie de cuartos de final está igualada.

Live Blog Post River tuvo el segundo Gran jugada colectiva para que Kevin Castaño quede mano a mano con el arquero. El colombiano no pudo definir, y en la jugada siguiente, Maxi Salas lo quiso fusilar y se fue por encima del travesaño. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1971021706287300624&partner=&hide_thread=false ERA UN GOLAZO Una jugada increíble de primera con varios tacos, River se perdió una gran chance45' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/85sBKpbjO0 — telefe (@telefe) September 25, 2025

Live Blog Post Prematuro cambio en River Juan Portillo sale reemplazado por una molestia antes de la media hora de partido. Ingresa Enzo Pérez.

Live Blog Post Se salva River por Armani Tras un tiro de esquina, entre Armani y un defensor en la línea, River se salvó del empate de Palmeiras.

Live Blog Post Gol de River Maxi Salas de cabeza pone el 1-0 de River para igualar la serie en el Allianz Parque. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1971012000605204745&partner=&hide_thread=false El gol de Maxi Salas para el 1-0 de River ante Palmeiras porn la #CopaLibertadores pic.twitter.com/hB3FP6dxJN — minutouno (@minutounocom) September 25, 2025

Live Blog Post Tapadón de Franco Armani al bombazo de Piquerez En la primera aproximación de Palmeiras, Joaquín Piquerez probó de afuera pero encontró una gran reacción del arquero.

Live Blog Post Ya se juega en San Pablo Arrancó el partido en el Allianz Parque.

Live Blog Post Equipos a la cancha en el Allianz Parque Palmeiras y River juegan la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, por un lugar entre los cuatro mejores.

Live Blog Post Formaciones de de Palmeiras vs. River Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30

TV: FOX Sports, Telefe, Disney+

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Estadio: Allianz Parque