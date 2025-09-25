MinutoUno

River cayó con Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo estuvo cerca de la la hazaña en Brasil, pero el "Verdao" terminó liquidando la serie en un polémico final. El local se impuso 3-1 en casa y jugará las semifinales.

River cayó 3-1 este miércoles ante Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y quedó eliminado.

El equipo brasileño llegaba con una ventaja de 2 a 1, obtenida en el partido de ida disputado la semana pasada en el Monumental de Núñez, y ahora jugará en semifinales contra el vencedor del cruce entre Liga de Quito y San Pablo, donde los ecuatorianos tienen una ventaja de 2-0.

Mostrando otra cara a lo que había sido el flojo encuentro en Núñez, el conjunto argentino hizo un gran primer tiempo en el que se puso rápidamente en ventaja con el gol de cabeza de Maxi Salas, y hasta pudo irse 2-0 al entretiempo si Kevin Castaño se animaba a definir en una de las últimas de esa etapa.

El segundo tiempo fue otra historia, porque el "Verdao" encontró la igualdad en una distracción defensiva en la que Vitor Roque, la gran figura de la serie, aprovechó para poner el 1-1 y volver a adelantarse en el global.

Desde entonces, el encuentro fue apasionante, con un "Millonario" que tuvo algunas claras como para volver a igualar la serie, y un Palmeiras que amenazaba con los contragolpes.

Si bien el partido estaba abierto, se rompió en el final con algunas polémicas: el árbitro uruguayo Andrés Matonte cortó un avance de River por una presunta mano de Facundo Colidio que la televisación nunca repitió, y de ese tiro libre llegó el también controvertido penal de Marcos Acuña por el que fue expulsado.

Fue ahí que el "Flaco" López estiró la ventaja de penal, y encima en la jugada siguiente, el delantero argentino marcó un golazo para liquidar la historia.

Tras el pitazo final, solo le quedó tiempo al elenco de River para irse al humo del árbitro con aireadas protestas. Incluso Gallardo le recriminó por esas últimas decisiones que terminaron siendo letales para el equipo argentino.

Minuto a minuto de Palmeiras vs. River

River, eliminado de la Copa Libertadores

En un final con polémicas, Palmeiras venció 3-1 a River y lo eliminó de la Libertadores.

Doblete de López para liquidar la serie

Palmeiras ahora le gana 3-1 a River para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

Gol del "Flaco" López, para que Palmeiras deje la serie casi liquidada

El argentino, de penal, pone el 2-1 y 4-2 en el global.

Penal para Palmeiras y expulsión para Marcos Acuña

Se durmió River, el delantero de Palmeiras se iba solo y Acuña lo agarró para evitar el 2-1.

Salas casi marca el segundo de River

El delantero se armó una gran jugada individual y casi marca el 2-1: se fue por encima del travesaño.

Empata Palmeiras que vuelve a ponerse arriba en el global

Vitor Roque cabeceó solo en el área, y pese a la buena atajada de Armani, captó el rebote para volver a poner a Palmeiras arriba en la serie.

Final del primer tiempo en el Allianz Parque, con serie igualada

River le gana 1-0 a Palmeiras, y por ahora, la serie de cuartos de final está igualada.

River tuvo el segundo

Gran jugada colectiva para que Kevin Castaño quede mano a mano con el arquero. El colombiano no pudo definir, y en la jugada siguiente, Maxi Salas lo quiso fusilar y se fue por encima del travesaño.

Prematuro cambio en River

Juan Portillo sale reemplazado por una molestia antes de la media hora de partido. Ingresa Enzo Pérez.

Se salva River por Armani

Tras un tiro de esquina, entre Armani y un defensor en la línea, River se salvó del empate de Palmeiras.

Gol de River

Maxi Salas de cabeza pone el 1-0 de River para igualar la serie en el Allianz Parque.

Tapadón de Franco Armani al bombazo de Piquerez

En la primera aproximación de Palmeiras, Joaquín Piquerez probó de afuera pero encontró una gran reacción del arquero.

Ya se juega en San Pablo

Arrancó el partido en el Allianz Parque.

Equipos a la cancha en el Allianz Parque

Palmeiras y River juegan la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, por un lugar entre los cuatro mejores.

Formaciones de de Palmeiras vs. River

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras vs. River: datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: FOX Sports, Telefe, Disney+
  • Árbitro: Andrés Matonte (URU)
  • Estadio: Allianz Parque

