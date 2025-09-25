Marcelo Gallardo, tras la eliminación de River: "El árbitro no supo manejar el partido"
Si bien se mostró autocrítico, el entrenador "millonario" apuntó contra Andrés Matonte en especial por la jugada que derivó en el penal de Palmeiras.
River cayó 3-1 este miércoles ante Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y quedó eliminado, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo se mostró algo enojado con el arbitraje durante la conferencia de prensa.
El "Muñeco" primero se mostró autocrítico y expresó su "bronca" porque se escapa "un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente", y analizó: "Jugamos un buen partido en la primera mitad, nos empatan el partido. Tuvimos el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y no me gustó lo que paso en los 5 minutos finales. Desconcentraciones que se pagan caro y no me gustó nada".
En cuanto a las polémicas en San Pablo durante el cierre del encuentro, el DT fue contundente. "El árbitro cobra algo que no ve, y no supo manejar el partido. Había un jugador de ellos que estaba tirado cuando reanudan el juego", lamentó.
"En estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. En el primer tiempo sintió una presión acá adentro, y salió a jugar el segundo tiempo con algunas situaciones que cambiaron. Llevaba bien el partido en el primer tiempo y cambió la cosa", dijo Gallardo, en relación a supuestos reclamos de jugadores del Palmeiras a Matonte en el entretiempo.
Sobre el futuro cercano del conjunto de Núñez, que deberá recibir a Deportivo Riestra, el próximo domingo por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre; el DT se mostró enfocado.
“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó Gallardo.
