Marcelo Gallardo, tras la eliminación de River: "El árbitro no supo manejar el partido"

Sobre el futuro cercano del conjunto de Núñez, que deberá recibir a Deportivo Riestra, el próximo domingo por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre; el DT se mostró enfocado.

“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó Gallardo.