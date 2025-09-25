Así fue la jugada que derivó en el penal para Palmeiras contra River y que la transmisión no repitió

"El árbitro cobra algo que no ve, y no supo manejar el partido. Había un jugador de ellos que estaba tirado cuando reanudan el juego", lamentó Gallardo en la conferencia de prensa.

El "Muñeco", que tras el pitazo final se le fue al humo a Matonte, no escatimó críticas hacia el arbitraje durante la rueda de prensa. "En estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. En el primer tiempo sintió una presión acá adentro, y salió a jugar el segundo tiempo con algunas situaciones que cambiaron", cuestionó.

"Llevaba bien el partido en el primer tiempo y cambió la cosa", dijo Gallardo, en relación a supuestos reclamos de jugadores del Palmeiras a Matonte en el entretiempo.