Así fue la jugada que derivó en el penal para Palmeiras contra River y que la transmisión no repitió
La eliminación del "Millonario" de la Copa Libertadores contó con una tremenda polémica en el final. ¿Había mano de Facundo Colidio?
River cayó 3-1 este miércoles ante Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y quedó eliminado, y tras el encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo se mostró algo enojado con el arbitraje de Andrés Matonte, principalmente por la jugada del penal que liquidó la serie.
Cuando el partido parecía encaminarse a un cierre ajustado, llegó la jugada que encendió la bronca en el conjunto. A los 91 minutos, Marcos “Huevo” Acuña derribó en el área a un atacante del "Verdao", luego de una supuesta mano de Facundo Colidio que la televisación nunca repitió.
La sanción de Matonte fue muy protestada entonces, y recién tras el encuentro, en ESPN mostraron otra toma de la jugada en la que no parece observarse la mano del delantero "millonario".
De este tiro libre vino el envío que derivó en la también presunta infracción que el árbitro Matonte sancionó penal para expulsar al lateral que ya tenía amarilla. Tras varios segundos de revisión, el VAR convalidó la decisión, lo que desató la furia de los jugadores millonarios que estaban con mucha bronca por la eliminación.
"El árbitro cobra algo que no ve, y no supo manejar el partido. Había un jugador de ellos que estaba tirado cuando reanudan el juego", lamentó Gallardo en la conferencia de prensa.
El "Muñeco", que tras el pitazo final se le fue al humo a Matonte, no escatimó críticas hacia el arbitraje durante la rueda de prensa. "En estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. En el primer tiempo sintió una presión acá adentro, y salió a jugar el segundo tiempo con algunas situaciones que cambiaron", cuestionó.
"Llevaba bien el partido en el primer tiempo y cambió la cosa", dijo Gallardo, en relación a supuestos reclamos de jugadores del Palmeiras a Matonte en el entretiempo.
