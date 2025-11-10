El difícil escenario que podría dejar a River afuera de los playoffs del Torneo Clausura 2025
El Millonario aún depende de sí mismo, pero una derrota ante Vélez y una combinación improbable de resultados podrían eliminarlo en la última fecha.
River atraviesa un momento crítico y, tras la dura derrota en el Superclásico, incluso corre el riesgo de quedar eliminado de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Aunque el escenario es remoto, una posible caída ante Vélez y una serie de resultados ajenos podrían dejar al equipo de Marcelo Gallardo fuera del top 8 del Grupo B y sin chances de pelear el título.
El panorama es claro: si el Millonario le gana al Fortín, sellará automáticamente su pase a los octavos de final de la competencia. Incluso un empate prácticamente lo clasifica, ya que las diferencias de gol necesarias para eliminarlo en ese caso son irrisorias (Sarmiento debería golear 10-0, San Martín 7-0 y Gimnasia ganar sus dos partidos por una suma de 12 tantos de diferencia).
El escenario que dejaría afuera a River de los playoffs del Torneo Clausura
Para que el Millonario quede eliminado en la fase regular, se deben cumplir todas estas condiciones:
- River pierde ante Vélez en el Amalfitani.
- Talleres le gana a Instituto.
- Sarmiento vence a San Lorenzo.
- San Martín de San Juan derrota a Aldosivi y además logra salvarse del descenso.
- Gimnasia gana sus dos encuentros restantes (frente a Vélez y Platense).
Si esa improbable combinación se concretara, el equipo de Marcelo Gallardo caería al décimo puesto del Grupo B, quedando fuera de los ocho clasificados a los playoffs.
Más allá de lo matemático, el momento futbolístico de River genera alarma y mucho malestar dentro de sus hinchas. El conjunto de Núñez acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, un registro inédito en el ciclo de Gallardo, y no logra recuperar confianza ni funcionamiento con el cuál se había ilusionado en el arranque de este 2025.
Por esta razón, el duelo ante Vélez no solo definirá su futuro inmediato en el Clausura, sino que también marcará el tono con el que cerrará un año totalmente irregular y repleto de dudas en lo deportivo.
