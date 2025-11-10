El difícil escenario que podría dejar a River afuera de los playoffs del Torneo Clausura 2025

Embed Standings provided by Sofascore

Más allá de lo matemático, el momento futbolístico de River genera alarma y mucho malestar dentro de sus hinchas. El conjunto de Núñez acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, un registro inédito en el ciclo de Gallardo, y no logra recuperar confianza ni funcionamiento con el cuál se había ilusionado en el arranque de este 2025.