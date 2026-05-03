River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El "Millonario" busca sellar el segundo puesto de la Zona B en el Monumental ante un "Decano" que necesita cortar una racha negativa histórica fuera de casa.
River pone punto final a su participación en la fase regular del Torneo Apertura este domingo. Tras el valioso triunfo en Brasil frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, el conjunto de Eduardo Coudet vuelve al ruedo local con el objetivo de asegurar el segundo lugar de la tabla. Un triunfo ante Atlético Tucumán le garantiza esa posición, fundamental para definir como local en las instancias de octavos de final.
La visita llega a Núñez con la urgencia de sumar. El Decano atraviesa un presente complejo: marcha 13° en la zona y está complicado tanto en los promedios como en la tabla anual. El dato alarmante es su desempeño fuera de casa: el equipo de Julio César Falcioni lleva más de 250 días sin sumar puntos como visitante, acumulando una racha de 13 derrotas consecutivas fuera de Tucumán. Su último punto fuera del José Fierro fue el 18 de agosto pasado frente a Sarmiento en Junín.
Para River, este choque representa una oportunidad de rotar piezas pensando en el próximo compromiso internacional: el jueves visitará a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Sudamericana, en un duelo que será determinante para el liderazgo del grupo.
Las probables formaciones del encuentro entre River y Atlético Tucumán
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River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Otros datos del partido
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Hora: 18.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Estadio: Monumental
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