El penal que reclamó todo River y que la transmisión no repitió

La jugada se dio a los veinte segundos del complemento: River estaba con uno menos y debía ir a buscar un gol para igualar el resultado ante el equipo dirigido por Diego Dabove.

Así, Agustín Palavecino entró al área con pelota dominada y fue derribado por un defensor del Globo. Si bien el árbitro decidió no sancionar penal, la transmisión no mostró repetición y queda la duda si hubo contacto o no.

¿Fue penal para River contra Huracán?

https://twitter.com/MedioRiver/status/1543797071555153921 Un penal que no fue a favor de Huracán y otro que no nos cobraron. A River lo vienen cagando todas las fechas y nadie dice nada. pic.twitter.com/tdsiw9gSzt — Medio River (@MedioRiver) July 4, 2022