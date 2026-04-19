La reacción de los hinchas de River con Adam Bareiro en la previa del Superclásico
El delantero paraguayo, de breve pasado "millonario" y hoy en Boca, es uno de los señalados por los hinchas en el Monumental.
En un clima de altísima tensión en el Estadio Monumental, el recibimiento de los hinchas de River para su eterno rival en el marco del Superclásico tuvo un blanco principal y sorprendente: Adam Bareiro, quien ahora en Boca, busca cumplir con la tan famosa "ley del ex".
Durante la previa del Superclásico, el delantero paraguayo se convirtió en el futbolista más hostigado por la parcialidad millonaria, llevándose la silbatina más ensordecedora de la tarde.
El episodio ocurrió cuando la transmisión oficial captó el instante en que la voz del estadio comenzó a anunciar la formación titular de Boca. Al mencionar el nombre del atacante paraguayo, los cuatro costados del Monumental estallaron en un abucheo generalizado que tapó por completo el sistema de sonido.
Si bien el clima hostil es moneda corriente para cualquier jugador que vista la camiseta azul y oro en Núñez, el ensañamiento con Bareiro tuvo un condimento especial que la hinchada no olvidó.
La reacción del público local tiene una explicación directa en el pasado reciente del jugador. Bareiro tuvo un breve y opaco ciclo vistiendo la banda roja, donde su rendimiento estuvo lejos de lo esperado por la dirigencia y el cuerpo técnico de aquel entonces.
Su paso por el club fue fugaz y no logró afianzarse en el equipo titular. Además, el delantero se marchó de River sin haber podido convertir ni un solo gol, una estadística que los hinchas le recordaron con dureza este domingo, en especial tras su llegada al "Xeneize", en lo que muchos interpretan como una traición futbolera.
Clima de Superclásico
Más allá del foco en Bareiro, el ambiente en el Monumental es el de las grandes citas. Con más de 85.000 personas presentes para esta fecha 15 del Torneo Apertura, el equipo del "Chacho" Coudet buscará aprovechar ese empuje anímico frente a un Boca que, con el paraguayo en el frente de ataque, intentará silenciar el estadio con goles.
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