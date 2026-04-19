La reacción de los hinchas de River con Adam Bareiro en la previa del Superclásico

Su paso por el club fue fugaz y no logró afianzarse en el equipo titular. Además, el delantero se marchó de River sin haber podido convertir ni un solo gol, una estadística que los hinchas le recordaron con dureza este domingo, en especial tras su llegada al "Xeneize", en lo que muchos interpretan como una traición futbolera.

Clima de Superclásico

Más allá del foco en Bareiro, el ambiente en el Monumental es el de las grandes citas. Con más de 85.000 personas presentes para esta fecha 15 del Torneo Apertura, el equipo del "Chacho" Coudet buscará aprovechar ese empuje anímico frente a un Boca que, con el paraguayo en el frente de ataque, intentará silenciar el estadio con goles.