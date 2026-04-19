¿TNT Sports o ESPN Premium? Qué canal pasa en vivo el Superclásico River vs. Boca
Sorpresivamente, no hay un único canal deportivo que tramiste este domingo el Superclásico River vs. Boca.
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 regala una nueva edición del River vs. Boca y la cobertura mediática del Superclásico será tota, ya que el partido podrá seguirse en vivo a través de las dos señales dueñas de los derechos del fútbol argentino.
Bajo el arbitraje de Darío Herrera, la transmisión oficial llevará todas las instancias de lo que suceda en un Monumental que lucirá repleto. El duelo iniciará desde las 17 horas.
En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública. Además, tampoco habrá un único canal que pase el histórico duelo, sino que los televidentes podrán elegir entre al menos dos señales.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
O sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
Datos de River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura
- Hora: 17.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Árbitro: Darío Herrera.
- Estadio: Monumental.
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