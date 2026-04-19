¿TNT Sports o ESPN Premium? Qué canal pasa en vivo el Superclásico River vs. Boca

Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

O sintonizar ESPN Premium:

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

Datos de River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura