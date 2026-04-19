Tragedia en Brasil: murieron dos argentinos en un trágico choque
El accidente ocurrió este sábado en el estado de Santa Catarina en Florianópolis. Los cinco miembros del auto fallecieron mientras que el conductor del camión salió ileso.
Una jornada de luto sacudió este sábado al estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, tras confirmarse un siniestro vial devastador que se cobró la vida de cinco personas. Entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos argentinos, madre e hijo, quienes perdieron la vida de forma instantánea luego de que el automóvil en el que se trasladaban colisionara de manera frontal contra un vehículo de carga pesada.
El trágico suceso tuvo lugar sobre la ruta SC-110, específicamente en las inmediaciones de la localidad de Ituporanga, situada en la región del Alto Valle del Itajaí. Según los reportes oficiales, las víctimas viajaban a bordo de un Fiat Uno que, por causas que aún se investigan, terminó impactando violentamente contra un camión de gran tamaño que transitaba en la dirección opuesta.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos proporcionada por la Policía Militar de Carreteras, el accidente se registró aproximadamente a las 7 de la mañana. Los informes preliminares indican que el vehículo liviano invadió el carril contrario tras efectuar una maniobra de giro, lo que derivó en el choque frontal contra el transporte de mercancías sin posibilidad de evitar el impacto.
La magnitud de la colisión fue de tal gravedad que el Fiat Uno quedó reducido a chatarra, resultando en la muerte inmediata de todos sus ocupantes. El personal de bomberos que acudió a la emergencia debió desplegar un operativo de varias horas para liberar los cuerpos que habían quedado atrapados entre los restos deformados del automóvil.
Las autoridades brasileñas identificaron a las cinco personas fallecidas como Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza, José Nilton Gomes de Souza y los dos ciudadanos argentinos: Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, de 19 años. Ambos eran oriundos de la provincia de Misiones, específicamente de la localidad de San Pedro.
Según trascendió, el grupo de víctimas desempeñaba tareas laborales en una compañía cerealera radicada en la zona. Por otro lado, la situación legal y física del transportista involucrado en el choque fue informada de inmediato: resultó físicamente ileso tras el siniestro y, cuando se le practicó un test de alcoholemia en el lugar, el cual arrojó un resultado negativo, descartando inicialmente la presencia de alcohol en sangre como factor del accidente.
La noticia ha generado una profunda conmoción en la comunidad misionera de San Pedro, mientras las autoridades locales de Santa Catarina avanzan con las peritaciones finales para esclarecer los detalles de la maniobra que originó esta fatalidad.
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