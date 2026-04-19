Tragedia en Brasil: murieron dos argentinos en un trágico choque

Según trascendió, el grupo de víctimas desempeñaba tareas laborales en una compañía cerealera radicada en la zona. Por otro lado, la situación legal y física del transportista involucrado en el choque fue informada de inmediato: resultó físicamente ileso tras el siniestro y, cuando se le practicó un test de alcoholemia en el lugar, el cual arrojó un resultado negativo, descartando inicialmente la presencia de alcohol en sangre como factor del accidente.

La noticia ha generado una profunda conmoción en la comunidad misionera de San Pedro, mientras las autoridades locales de Santa Catarina avanzan con las peritaciones finales para esclarecer los detalles de la maniobra que originó esta fatalidad.