Rodrigo De Paul sobre la posibilidad de que no juegue el Mundial: "Es incorrecto, me quieren hacer daño"

De Paul lamentó que "se dicen cosas sin sustento. Se quiere hacerme daño".

Sobre el tema legal con su ex pareja afirmó: "Fue todo en buenos términos. Después hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a gente que sepa más del tema. Queríamos mantener una buena relación sobre todo por nuestros hijos" y aclaro que: "a Tini la conocí cuando me separé de camila. Con el tiempo nos empezamos a enamorar. Camila también rehizo su vida. Se que está con una buena persona que estuvo presente en el cumple de mi hijo Bautista".

Además, remarcó que con Camila la relación "está bien" y que "lo más importante para los dos son nuestros hijos". De Paul contó que su ex le preguntó si se estaba conociendo con Tini, cuando comenzaron los rumores de romance, y el le dijo que sí y ella le contó además que estaba conociendo a otras personas. "No conozco a la nueva pareja de ella pero se que es una buena persona y trata bien a mis hijos. Se van a ir de vacaciones y los van a dejar conmigo 15 días en España", reveló.

"Tengo 28 años y voy aprendiendo cosas. Cuando Cami estaba embarazada nosotros estábamos en una pandemia totalmente encerrados, no la conocí a Tini ahí. Yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera. Sólo salí 45 días para jugar la Copa América en Brasil, donde nos hacíamos 6 o 7 test para que no se dé ningún positivo. Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero por sobre todo también a Tini. Es una separación que tuve yo, todas las parejas se separan, intentaron buscar un morbo pero con Camila nos separamos en buenos términos".

El delantero dijo que le doló que hayan dicho que había conocido a Tini cuando Camila estaba embarazada y sobretodo que lo hayan dejado "en un lugar como diciendo que no cumplía el rol de padre y eso me duele. Sé que no soy así. Mi mamá mira la tele y a veces me llama y me pregunta". Se dicen cosas sin sustento.

Sobre la recepción de Tini por parte de las otras mujeres de la Selección, el futbolista dijo: "Super bien, la recibieron super bien. Obviamente que yo quería estar en el cumple por lo que lo quiero a Leo. Yo estaba en Miami, me dijo que estaba loco por viajar pero fui. Somos gente normal, bailamos, nos divertimos, al otro día hicimos planes con algunos de los chicos. Hay como una cosa de querer siempre ensuciar".

También contó que Tini conoce a sus hijos y tiene buena relación: “Se lleva re bien, ya se conocen. Salgo un poco a contar esto porque en un punto sentí que se me quería hacer un daño”.