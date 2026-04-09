La Selección Argentina jugará amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos antes del Mundial 2026
La Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio en Estados Unidos como preparación para el Mundial 2026 antes del debut ante Argelia.
La Selección Argentina afrontará dos amistosos previos al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field y a Islandia el martes 9 de junio en Auburn, en los últimos ensayos antes del debut en la Copa del Mundo.
El certamen comenzará el jueves 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, el entrenador deberá definir la lista de 26 convocados antes del 31 de mayo, fecha límite fijada por la FIFA. El debut mundialista será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ciudad que será la base de la delegación argentina durante la fase de grupos.
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En un primer momento, Scaloni había anticipado que uno de los amistosos sería frente a Serbia, selección que finalmente no participará del Mundial pero que aparecía como una alternativa competitiva para la preparación.
Sin embargo, la organización confirmó que los encuentros previos serán ante Honduras e Islandia. Ambos partidos permitirán al cuerpo técnico ajustar aspectos tácticos y evaluar el estado físico del plantel antes del inicio del torneo. Tras el segundo amistoso, la delegación viajará a Kansas City para instalarse de cara al debut frente a Argelia.
El historial de Argentina ante Honduras e Islandia
La Selección Argentina enfrentó a Honduras en tres oportunidades, con un saldo favorable. El primer cruce fue en 2003, con victoria 3-1 en condición de visitante bajo la conducción de Marcelo Bielsa. El segundo antecedente data de 2016, con triunfo 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Higuaín. El último enfrentamiento ocurrió en la preparación para el Mundial de Qatar 2022, en Miami, cuando el equipo argentino ganó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.
En tanto, el único antecedente frente a Islandia se dio en el debut del Mundial de Rusia 2018, con empate 1-1. Sergio Agüero marcó el gol argentino, mientras que Alfreð Finnbogason igualó para el conjunto europeo. En ese encuentro, el arquero Hannes Þór Halldórsson le atajó un penal a Messi en el segundo tiempo.
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