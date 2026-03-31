Las cábalas, intactas: Rodrigo de Paul y Leandro Paredes retomaron su ritual con los caramelos

Este encuentro no es un amistoso más: representa una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico evalúe el recambio generacional en condiciones de competencia real. Con la Copa del Mundo en Norteamérica a la vuelta de la esquina, el foco estará puesto en recuperar la fluidez del juego y consolidar a las nuevas caras que empiezan a ganar peso en el esquema nacional.