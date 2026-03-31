Las cábalas, intactas: Rodrigo de Paul y Leandro Paredes retomaron su ritual con los caramelos
En la previa al duelo entre la Selección Argentina y Zambia, ambos futbolistas se pararon en el centro de la cancha y comieron los caramelos, como siempre.
La Selección Argentina se despide de la ventana FIFA este martes a las 20:30, cuando reciba a su par de Zambia en la Bombonera. Tras el ajustado triunfo por 2 a 1 frente a Mauritania, donde los destellos individuales de Enzo Fernández y el juvenil Nico Paz maquillaron un rendimiento colectivo algo irregular, Lionel Scaloni busca ajustar las piezas finales de cara al Mundial 2026.
Este encuentro no es un amistoso más: representa una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico evalúe el recambio generacional en condiciones de competencia real. Con la Copa del Mundo en Norteamérica a la vuelta de la esquina, el foco estará puesto en recuperar la fluidez del juego y consolidar a las nuevas caras que empiezan a ganar peso en el esquema nacional.
Se espera que el entrenador aproveche la localía para probar variantes tácticas y darle rodaje a quienes pelean por un lugar en la lista definitiva, buscando despejar las dudas que quedaron tras el paso por el último compromiso.
El ritual de los caramelos de Rodrigo de Paul y Leandro Paredes
Como es habitual, los mediocampistas Leandro Paredes y Rodrigo de Paul salieron a pisar el césped de la cancha de Boca y, en la previa al duelo con Zambia, realizaron la cábala de los caramelos ante las miles de personas que ya se encuentran en ese estadio, para disfrutar del último amistoso antes del Mundial 2026.
Probables formaciones del encuentro entre la Selección Argentina y Zambia
- Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
- Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.
Otros datos del partido entre la Selección Argentina y Zambia
- Horario: 20.15
- Estadio: La Bombonera
- TV: DSports y Telefé
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