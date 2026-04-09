Bronca en River y dudas para el Mundial: reportaron fallas en la transmisión del partido
El debut del Millonario en la Copa Sudamericana no solo dejó un empate en la cancha, sino también fuertes quejas por problemas técnicos en la plataforma que lo transmitió.
El estreno de River en la Copa Sudamericana 2026 no solo estuvo atravesado por lo futbolístico. Mientras el equipo empataba ante Blooming en Bolivia, miles de hinchas vivieron una noche de frustración debido a los problemas técnicos en la transmisión oficial del partido, que estuvo a cargo de la plataforma DGO y la señal DSports. Desde el comienzo del encuentro, los usuarios comenzaron a reportar inconvenientes para acceder al servicio.
Muchos ni siquiera pudieron ver los primeros minutos del partido, mientras que otros experimentaron cortes constantes, interrupciones en la imagen y fallas en el sonido. La situación generó una rápida reacción en redes sociales, donde los hinchas expresaron su enojo por no poder seguir con normalidad un partido clave.
El malestar se vio potenciado por una decisión que ya venía generando debate: la exclusividad de la transmisión. Al tratarse de un contenido disponible únicamente a través de DSports y su plataforma de streaming, quienes no contaban con acceso al servicio quedaron directamente imposibilitados de ver el partido. Esta combinación de exclusividad y fallas técnicas terminó por agravar el descontento.
Los problemas no fueron aislados ni inesperados. En transmisiones anteriores, tanto de amistosos como de partidos de liga, ya se habían registrado inconvenientes similares, lo que alimentó las críticas hacia la empresa encargada del servicio. En esta ocasión, la magnitud del evento y la expectativa generada por el debut internacional hicieron que la situación tuviera mayor repercusión. Lo cierto es que la experiencia de los hinchas quedó lejos de ser la ideal.
En una noche que debía estar enfocada en el regreso internacional del equipo, la tecnología terminó ocupando un lugar central, pero por motivos negativos. Con un calendario cargado por delante, que incluye nuevos compromisos tanto en el plano local como continental, más teniendo en cuenta que queda poco para el Mundial 2026, la expectativa estará puesta no solo en el rendimiento del equipo, sino también en que la transmisión esté a la altura de las circunstancias.
Cómo activar el beneficio de DGO si sos socio de River
Ante este escenario, también se difundieron alternativas y recomendaciones para quienes son socios del club, ya que existe un beneficio que permite acceder a la plataforma con condiciones especiales. Para activarlo, los usuarios deben ingresar al sitio correspondiente, seleccionar el tipo de plan, vincular su cuenta mediante RiverID y completar el proceso de registro.
Además, quienes prefieran ver los partidos en televisión pueden hacerlo a través de la aplicación, utilizando un código de activación. Para habilitar tu cuenta y evitar nuevos cortes en las próximas transmisiones, sigue estos pasos:
- Ingresa al sitio de la alianza: Ve directamente a la página oficial de DGO para Socios de River.
- Selecciona tu plan: Elige la opción de cuenta de invitado (sin costo mensual) o los planes con beneficios adicionales (como Disney+ o canales premium).
- Vincula tu identidad: Deberás registrarte o loguearte utilizando tus datos de socio validados previamente en RiverID.
- Activación en TV: Si prefieres verlo en una pantalla grande, abre la app en tu televisor, selecciona "Iniciar sesión" y escanea el código QR o ingresa el código alfanumérico en directvgo.com/activar desde tu móvil.
Las reacciones en las redes por las fallas con DGO
Los próximos partidos que se le vienen al Millonario
- Racing vs. River – a confirmar (fin de semana del 12 de abril)
- River vs. Carabobo – 15 de abril
- River vs. Boca – a confirmar (fin de semana del 19 de abril)
- River vs. Aldosivi – a confirmar (fin de semana del 26 de abril)
- RB Bragantino vs. River – 30 de abril
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