Bronca en River y dudas para el Mundial: reportaron fallas en la transmisión del partido

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Cómo activar el beneficio de DGO si sos socio de River

Ante este escenario, también se difundieron alternativas y recomendaciones para quienes son socios del club, ya que existe un beneficio que permite acceder a la plataforma con condiciones especiales. Para activarlo, los usuarios deben ingresar al sitio correspondiente, seleccionar el tipo de plan, vincular su cuenta mediante RiverID y completar el proceso de registro.

Además, quienes prefieran ver los partidos en televisión pueden hacerlo a través de la aplicación, utilizando un código de activación. Para habilitar tu cuenta y evitar nuevos cortes en las próximas transmisiones, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio de la alianza : Ve directamente a la página oficial de DGO para Socios de River.

: Ve directamente a la página oficial de DGO para Socios de River. Selecciona tu plan : Elige la opción de cuenta de invitado (sin costo mensual) o los planes con beneficios adicionales (como Disney+ o canales premium).

: Elige la opción de (sin costo mensual) o los planes con beneficios adicionales (como Disney+ o canales premium). Vincula tu identidad : Deberás registrarte o loguearte utilizando tus datos de socio validados previamente en RiverID.

: Deberás registrarte o loguearte utilizando tus datos de socio validados previamente en RiverID. Activación en TV: Si prefieres verlo en una pantalla grande, abre la app en tu televisor, selecciona "Iniciar sesión" y escanea el código QR o ingresa el código alfanumérico en directvgo.com/activar desde tu móvil.

Las reacciones en las redes por las fallas con DGO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/2042041585911709932&partner=&hide_thread=false La transmisión de Directv DGO en el partido de River:pic.twitter.com/DLxLvLRuuK — Mati (@matiasm_02) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Floorgrillo/status/2042038095906771252&partner=&hide_thread=false Directv go anda como el orto o es mi wifi? — Flor (@Floorgrillo) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TribunaDeporOK/status/2039820111863837039&partner=&hide_thread=false Si, y comparándolo con el propio servicio satelital de Directv se nota la diferencia. https://t.co/8WAoGUyBdf — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) April 2, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2042039395784540265&partner=&hide_thread=false en 7 minutos de partido ya se me cerró dos veces la transmisión de directv go. es la peor aplicación de la historia, hay que meter preso a alguien. — Peñargrol (@CAPArgento__) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BJ_Informacion/status/2041913424959902049&partner=&hide_thread=false Jajajajajajaja están haciendo malabares para ver a River por Copa Sudamericana https://t.co/ci7esX9wBg — BJ_Informacion (@BJ_Informacion) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/seguimientoCarp/status/2042033006429315307&partner=&hide_thread=false La concha de tu madre va a pagar DGO. Aguante Pelota Libre pic.twitter.com/vdsNVIeRci — SeguimientoCarp (@seguimientoCarp) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdqmatias/status/2041924818925224267&partner=&hide_thread=false Estoy queriendo contratar @DIRECTVLA @DGO_Latam para que mi viejo y hermano vean a River y NO ANDA, no te deja iniciar sesión. Se queda cargando eternamente ahí y arroja error el recaptcha, así en loop. PAGUEN EL PRO DE RECAPTCHA RATAS! pic.twitter.com/fOI6fxXTCT — Matías Calvo (@mdqmatias) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carpgol/status/2042007254711316543&partner=&hide_thread=false aprox estoy hace tres horas con la computadora tratando de contratar la garcha de dgo para ver a river y no me deja, me dice pago procesando y nunca se confirma. Alguien que me explique cómo hacen ustedes para ver a river hoy — carpgol (@carpgol) April 8, 2026

Los próximos partidos que se le vienen al Millonario

Racing vs. River – a confirmar (fin de semana del 12 de abril)

– a confirmar (fin de semana del 12 de abril) River vs. Carabobo – 15 de abril

– 15 de abril River vs. Boca – a confirmar (fin de semana del 19 de abril)

– a confirmar (fin de semana del 19 de abril) River vs. Aldosivi – a confirmar (fin de semana del 26 de abril)

– a confirmar (fin de semana del 26 de abril) RB Bragantino vs. River – 30 de abril