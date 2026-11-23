La bronca del hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo: "Se metieron con..."
Después de recibir cientos de burlas en las redes sociales, Eric Grennon explicó cómo vivió el episodio y cuestionó los ataques a su intimidad.
Eric Grennon, el simpatizante de Rosario Central que se volvió viral por celebrar un supuesto bicampeonato del Canalla, contó cómo se produjo la confusión que quedó registrada durante la definición del torneo. Además, reveló el mal momento que atravesó cuando descubrió la repercusión de las imágenes en las redes sociales.
Todo comenzó mientras los hinchas seguían desde las tribunas del Gigante de Arroyito lo que sucedía en la Bombonera. En medio de la expectativa por el desenlace del campeonato, un simpatizante que escuchaba la transmisión radial transmitió una información que terminó desatando una celebración anticipada.
“Nosotros estábamos mirando a uno que estaba en la platea. Iba con auriculares blancos. Le preguntaron cuánto faltaba. ‘Último minuto’, dice. A los 10 segundos, avisó: ‘Gol de Boca’. Se nos vino el mundo abajo. No lo podíamos creer”, relató en una entrevista con El Termo De Central.
Sin embargo, poco después creyó escuchar que el tanto había sido invalidado y entendió que Central había conseguido el objetivo. “Lo escuché clarísimo: ‘Lo anuló, lo anuló’. Una vez que dijo ‘lo anuló’, último minuto... Después no se escuchó más nada y nos empezamos a abrazar. Me abracé con el primero que tenía al lado, nos largamos a llorar. No lo podíamos creer”, recordó.
La confusión tuvo una explicación: la enorme cantidad de personas presentes en el estadio, unas 53.000, dificultaba la conexión a Internet y hacía prácticamente imposible consultar otras fuentes para verificar el resultado.
La reacción del hincha de Rosario Central tras convertirse en viral
Grennon explicó que recién pudo conocer la verdadera dimensión de lo sucedido cuando se alejó del estadio y recuperó la señal de su teléfono. “Salí de la cancha y, hasta que no estuve a 20 cuadras de mi casa, no me empezó a llegar todo. Tenía el Instagram público. Ya se habían metido y habían hecho un chiquero”, contó.
Al ingresar a su cuenta, encontró cientos de comentarios y mensajes de usuarios que se burlaban de su festejo. Según explicó, las críticas no quedaron limitadas a lo ocurrido en la cancha: también aparecieron referencias a fotografías personales junto a familiares y amigos. “Habían hecho un desastre. Había cientos y cientos de comentarios. Con la calentura que tenía, empecé a responder y se me salió un poquito la cadena. Fue la primera reacción”, reconoció.
Finalmente, explicó cuál fue el motivo que más lo indignó de la repercusión que tuvo el episodio y marcó un límite frente a los ataques recibidos. “Me calenté más que nada cuando vi que se metieron con cosas personales. Se me cruzaron los cables y me recontra calenté”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario