La reacción del hincha de Rosario Central tras convertirse en viral

Grennon explicó que recién pudo conocer la verdadera dimensión de lo sucedido cuando se alejó del estadio y recuperó la señal de su teléfono. “Salí de la cancha y, hasta que no estuve a 20 cuadras de mi casa, no me empezó a llegar todo. Tenía el Instagram público. Ya se habían metido y habían hecho un chiquero”, contó.

Al ingresar a su cuenta, encontró cientos de comentarios y mensajes de usuarios que se burlaban de su festejo. Según explicó, las críticas no quedaron limitadas a lo ocurrido en la cancha: también aparecieron referencias a fotografías personales junto a familiares y amigos. “Habían hecho un desastre. Había cientos y cientos de comentarios. Con la calentura que tenía, empecé a responder y se me salió un poquito la cadena. Fue la primera reacción”, reconoció.

Finalmente, explicó cuál fue el motivo que más lo indignó de la repercusión que tuvo el episodio y marcó un límite frente a los ataques recibidos. “Me calenté más que nada cuando vi que se metieron con cosas personales. Se me cruzaron los cables y me recontra calenté”, concluyó.