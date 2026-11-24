El dispositivo de seguridad también incluyó la aplicación de medidas vinculadas al derecho de admisión, que impiden a determinadas personas ingresar a los estadios por disposiciones vigentes.

Otros dos hinchas fueron retirados del estadio

Durante el mismo operativo, otros dos hombres, de 44 y 33 años, fueron interceptados por efectivos policiales, quienes les notificaron que tenían restricciones de acceso vigentes.

Tras comunicarles las medidas correspondientes, el personal de seguridad los retiró del estadio, en cumplimiento de las disposiciones de derecho de admisión.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y contó con la participación de la División Judicial de la Unidad Regional II.

Rosario Central le ganó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza se aseguró un lugar en los cuartos de final. El encuentro tuvo a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estuvo a cargo del VAR.