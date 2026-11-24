Detuvieron a dos prófugos antes del partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza
Los arrestos se concretaron en uno de los ingresos al estadio Gigante de Arroyito durante un dispositivo de seguridad.
Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes fueron detenidos el domingo en las inmediaciones al estadio Gigante de Arroyito antes del partido entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
Los arrestos se concretaron durante un dispositivo de seguridad destinado a controlar el ingreso de los hinchas.
Según informaron fuentes policiales al medio La Capital, los sospechosos fueron identificados como Sergio Alejandro A., de 30 años, y Damin Abel O., de 38.
Controles en los accesos al Gigante de Arroyito
El operativo se desplegó en distintos puntos de ingreso al estadio rosarino, donde los efectivos realizaron verificaciones de identidad a los hinchas mediante el sistema Tribuna Segura. La herramienta permite detectar personas con restricciones de acceso a espectáculos deportivos y alertas vinculadas a requerimientos judiciales.
En ese contexto, los agentes identificaron a los dos hombres que tenían órdenes de captura vigentes y procedieron a detenerlos antes del comienzo del encuentro.
El dispositivo de seguridad también incluyó la aplicación de medidas vinculadas al derecho de admisión, que impiden a determinadas personas ingresar a los estadios por disposiciones vigentes.
Otros dos hinchas fueron retirados del estadio
Durante el mismo operativo, otros dos hombres, de 44 y 33 años, fueron interceptados por efectivos policiales, quienes les notificaron que tenían restricciones de acceso vigentes.
Tras comunicarles las medidas correspondientes, el personal de seguridad los retiró del estadio, en cumplimiento de las disposiciones de derecho de admisión.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y contó con la participación de la División Judicial de la Unidad Regional II.
Rosario Central le ganó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza se aseguró un lugar en los cuartos de final. El encuentro tuvo a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estuvo a cargo del VAR.
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