Ángel Di María emocionó con su mensaje a Leandro Paredes tras la coronación de Boca: "Me hace feliz porque..."
Ángel Di María felicitó a Leandro Paredes por la Copa Sudamericana con Boca: "Uno cuando vuelve quiere cumplir sueños y el de él era ese".
Ángel Di María festejó la clasificación de Rosario Central a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y aprovechó para mandarle un mensaje a Leandro Paredes. Después del 3-1 a Gimnasia de Mendoza, el domingo 22 de noviembre, el Fideo habló del título de Boca en la Copa Sudamericana: "Estoy muy feliz por él, me pone muy contento. La verdad que me hace feliz porque es mi amigo".
El rosarino explicó por qué este título es tan especial para el capitán Xeneize, que volvió al club donde se formó: "Uno cuando vuelve quiere cumplir sueños y el de él era ese. Lo felicité". No fue la primera vez. Di María ya lo había felicitado hace dos semanas, cuando Boca se quedó con la Tabla Anual 2026 como líder de la temporada local.
Tampoco esquivó lo que pasó después de la final, cuando Paredes sufrió una descompensación en los festejos. Primero lo tomó con ironía: "Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, je". Después repitió la explicación que había dado el propio capitán: "Pero él lo dijo, después de dar tantas vueltas se terminó mareando".
El mensaje de Di María a Paredes tras el título de Boca y el plan que tienen para cuando se retiren
IMPORTANTE: Di María reveló qué le dijo a Paredes tras el desmayo en los festejos de Boca: su teoría
El vínculo entre los dos campeones del mundo viene de hace años. Compartieron vestuario en la Selección Argentina, el PSG y la Juventus. Además, en más de una ocasión contaron que, cuando se retiren, quieren formar una dupla técnica y dirigir a Rosario Central y a Boca.
Lo que viene para Central y Boca
El Canalla recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito en los cuartos de final, previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Paredes, por su parte, se prepara para Boca vs. Independiente Rivadavia, el miércoles 25 de noviembre a las 21, que define el último lugar en los cuartos.
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