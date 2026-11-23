Ángel Di María festejó la clasificación de Rosario Central a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y aprovechó para mandarle un mensaje a Leandro Paredes. Después del 3-1 a Gimnasia de Mendoza, el domingo 22 de noviembre, el Fideo habló del título de Boca en la Copa Sudamericana: "Estoy muy feliz por él, me pone muy contento. La verdad que me hace feliz porque es mi amigo".