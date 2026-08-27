Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Por su parte, Gimnasia llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, ya que acumula tres partidos sin ganar. El "Lobo" viene de perder sus últimas dos presentaciones por el certamen doméstico y de igualar ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, encuentro en el que luego quedó eliminado por penales. De esta manera, buscará cortar esta racha y sumar tres puntos importantes en Rosario para seguir soñando por los play-offs.