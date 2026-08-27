Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y dónde ver en vivo
El "Canalla" vuelve a jugar ante su gente luego de la eliminación por la Libertadores. Gimnasia, por su parte, intentará volver a la victoria luego de tres partidos.
Rosario Central y Gimnasia juegan este sábado, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera, quien estará acompañado por José Carreras en el VAR.
El "Canalla" llega al encuentro con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. El conjunto rosarino, que vuelve a jugar de local luego de la eliminación por Copa Libertadores, buscará hacerse fuerte ante su gente y conseguir una victoria que le permita seguir avanzando en el certamen.
Por su parte, Gimnasia llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, ya que acumula tres partidos sin ganar. El "Lobo" viene de perder sus últimas dos presentaciones por el certamen doméstico y de igualar ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, encuentro en el que luego quedó eliminado por penales. De esta manera, buscará cortar esta racha y sumar tres puntos importantes en Rosario para seguir soñando por los play-offs.
Formaciones de Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
-
Hora: 17:00.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario