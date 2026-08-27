Asesinaron a "Jota Jota", conocido exintegrante de la barrabrava de Rosario Central

Sin embargo, medios locales aseguran que, tras el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte en 2024, Gómez fue desplazado de la barra de Rosario Central y terminó ocupando un lugar en la tribuna de Newell’s Old Boys, histórico rival del club de Arroyito. Puntualmente, fue visto en el paravalanchas de "la Lepra".

Gómez fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, pero falleció poco después

En su prontuario figura una investigación judicial que tuvo como eje un supuesto autoatentado contra Norma Acosta. Gómez fue señalado como uno de los posibles organizadores del ataque que, según la pesquisa del fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación, habría sido montado para presentar a la mujer como víctima y desviar la atención hacia integrantes de la Policía de Santa Fe.

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando la vivienda de Acosta, ubicada en el pasaje Larguía al 3400, en el barrio Tablada de Rosario, fue atacada a tiros. En aquel momento, la mujer denunció que se trataba de una represalia de jefes policiales luego de una denuncia que había realizado por un supuesto robo de combustible.

Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad llevaron a los investigadores a sostener que el ataque había sido preparado. De acuerdo con la acusación, Acosta habría encargado el falso atentado a personas vinculadas con bandas delictivas y barrabravas, entre ellas Gómez.

En septiembre de 2025, Acosta fue detenida en el marco de la causa. Gómez, en tanto, permaneció prófugo hasta que decidió entregarse en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, en Rosario.

El barrabrava quedó detenido y fue señalado como posible organizador del supuesto autoatentado. La Justicia tenía previsto llevarlo a audiencia imputativa junto con Acosta en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde debía definirse formalmente la acusación en su contra.