Asesinaron a "Jota Jota", conocido exintegrante de la barrabrava de Rosario Central
Juan José Gómez, de 26 años, fue atacado en la zona sur de Rosario por hombres que descendieron de un auto y le dispararon.
Un reconocido exintegrante de la barrabrava de Rosario Central fue asesinado a tiros durante la noche del miércoles en la puerta de un complejo de departamentos en la zona sur de la ciudad. Se trata de Juan José Gómez, de 26 años, quien tenía varios antecedentes penales y era señalado sus vínculos con Newell's.
El ataque ocurrió anoche pasadas las 23 en la puerta de un complejo de departamentos ubicado en Garibaldi al 2400. Según las primeras informaciones, los disparos habrían sido efectuado por varios hombres que llegaron al lugar a bordo de un auto Peugeot 208 gris, bajaron y abrieron fuego contra la víctima. En la escena del crimen los peritos secuestraron al menos cinco vainas servidas.
Gómez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. Minutos antes de las 23:30, el médico de guardia confirmó que el joven ingresó sin vida a raíz de los múltiples impactos recibidos.
Hasta el momento, los autores del asesinato no fueron identificados.
Quién era “Jota Jota” Gómez, asesinado en Rosario
Juan José Gómez, alias “Juancito” o “Jota Jota”, era un joven conocido dentro del ámbito de las barras en Rosario. Durante años, junto con su hermano apodado “Gamuza”, había integrado la facción “Los Guerreros”, que lidera la tribuna de Central.
Sin embargo, medios locales aseguran que, tras el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte en 2024, Gómez fue desplazado de la barra de Rosario Central y terminó ocupando un lugar en la tribuna de Newell’s Old Boys, histórico rival del club de Arroyito. Puntualmente, fue visto en el paravalanchas de "la Lepra".
En su prontuario figura una investigación judicial que tuvo como eje un supuesto autoatentado contra Norma Acosta. Gómez fue señalado como uno de los posibles organizadores del ataque que, según la pesquisa del fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación, habría sido montado para presentar a la mujer como víctima y desviar la atención hacia integrantes de la Policía de Santa Fe.
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando la vivienda de Acosta, ubicada en el pasaje Larguía al 3400, en el barrio Tablada de Rosario, fue atacada a tiros. En aquel momento, la mujer denunció que se trataba de una represalia de jefes policiales luego de una denuncia que había realizado por un supuesto robo de combustible.
Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad llevaron a los investigadores a sostener que el ataque había sido preparado. De acuerdo con la acusación, Acosta habría encargado el falso atentado a personas vinculadas con bandas delictivas y barrabravas, entre ellas Gómez.
En septiembre de 2025, Acosta fue detenida en el marco de la causa. Gómez, en tanto, permaneció prófugo hasta que decidió entregarse en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, en Rosario.
El barrabrava quedó detenido y fue señalado como posible organizador del supuesto autoatentado. La Justicia tenía previsto llevarlo a audiencia imputativa junto con Acosta en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde debía definirse formalmente la acusación en su contra.
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