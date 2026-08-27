El Gobierno de Axel Kicillof prioriza el tren turístico de Buenos Aires a la ciudad del salame y la sierra

La iniciativa busca vincular las diez ciudades con mayor densidad poblacional del territorio bonaerense.

Entre los destinos clave contemplados se encuentran Tandil, Mar del Plata, Las Flores, Bahía Blanca, Pergamino, Junín, Tres Arroyos y San Nicolás.

El esquema incluye la conexión estratégica con los puertos de Quequén, La Plata y San Nicolás.

El gobierno provincial está trabajando junto a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) para desarrollar la traza ferroviaria, establecer los accesos a los puertos y evaluar los costos del proyecto.

Para llevar a cabo esta reactivación, la Provincia plantea dos escenarios operativos. El primero consistiría en recibir una transferencia directa por parte del gobierno nacional, donde se cedan la operación de la línea Roca, las vías, los talleres y el material rodante; esto permitiría a la administración provincial asumir el servicio con fondos propios. El segundo escenario, considerado a largo plazo, requiere salir a buscar inversores nacionales e internacionales para financiar las importantes obras de infraestructura necesarias. Además, intendentes de la región, como Alberto Gelené de Las Flores, han mostrado un fuerte interés en articular acciones para recuperar el corredor local.