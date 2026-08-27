El Gobierno de Axel Kicillof prioriza el tren turístico de Buenos Aires a la ciudad del salame y la sierra
El gobierno bonaerense anunció un proyecto para reactivar el tren a Tandil. Conocé los detalles del plan de Axel Kicillod que busca conectar el interior.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene como posibilidad la recuperación del tren entre Plaza Constitución y la ciudad de Tandil. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, confirmó que este destino forma parte de un plan estratégico de conectividad impulsado por la gestión de Axel Kicillof.
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El plan integral para conectar ciudades y puertos bonaerenses
El proyecto del Ministerio de Transporte, que aún no cuenta con plazos definidos para su ejecución, tiene como objetivo principal reactivar los trenes fuera del Área Metropolitana.
- La iniciativa busca vincular las diez ciudades con mayor densidad poblacional del territorio bonaerense.
- Entre los destinos clave contemplados se encuentran Tandil, Mar del Plata, Las Flores, Bahía Blanca, Pergamino, Junín, Tres Arroyos y San Nicolás.
- El esquema incluye la conexión estratégica con los puertos de Quequén, La Plata y San Nicolás.
- El gobierno provincial está trabajando junto a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) para desarrollar la traza ferroviaria, establecer los accesos a los puertos y evaluar los costos del proyecto.
Para llevar a cabo esta reactivación, la Provincia plantea dos escenarios operativos. El primero consistiría en recibir una transferencia directa por parte del gobierno nacional, donde se cedan la operación de la línea Roca, las vías, los talleres y el material rodante; esto permitiría a la administración provincial asumir el servicio con fondos propios. El segundo escenario, considerado a largo plazo, requiere salir a buscar inversores nacionales e internacionales para financiar las importantes obras de infraestructura necesarias. Además, intendentes de la región, como Alberto Gelené de Las Flores, han mostrado un fuerte interés en articular acciones para recuperar el corredor local.
Las vías históricas y las promesas de reactivación incumplidas
La vuelta del tren a Tandil ha sido una promesa recurrente que atravesó distintas gestiones políticas y diversos proyectos técnicos.
- El ramal Las Flores - Tandil, perteneciente a la red primaria interregional del Ferrocarril General Roca, tiene una extensión de 152 kilómetros.
- Este corredor fue inaugurado originalmente el 1 de agosto de 1891 por la empresa Ferrocarril del Sud.
- El histórico servicio de pasajeros vía Ayacucho fue suspendido en el año 2007.
- Fue reactivado temporalmente el 29 de junio de 2012 vía Las Flores bajo la gestión de Ferrobaires, pero la exgobernadora María Eugenia Vidal volvió a clausurarlo el 30 de junio de 2016 por cuestiones de seguridad tras un accidente en Rawson.
- En la actualidad, por este ramal únicamente corren formaciones de carga operadas por la empresa Ferrosur Roca.
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