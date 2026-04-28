🔴San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana EN VIVO: minuto a minuto

Comenzó el partido
San Lorenzo y Santos ya juegan en el Estadio Pedro Bidegain
En un cruce decisivo para el futuro del grupo, el conjunto argentino se mide ante los brasileros en un partido que promete alto voltaje y tiene como gran atractivo la presencia de Neymar.
El sur de la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un cruce que promete mucho. San Lorenzo se mide ante el Santos FC de Neymar este martes desde las 19 en el Estadio Pedro Bidegain, por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.
El conjunto azulgrana buscará hacerse fuerte en casa para seguir como líder de su zona, mientras que el equipo brasileño llega con la necesidad de sumar para dejar el fondo de la tabla y mantenerse con chances de avanzar.
El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Jhon Alexander Ospina y podrá verse en vivo a través de DSports.
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