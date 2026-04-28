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🔴San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana EN VIVO: minuto a minuto

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En un cruce decisivo para el futuro del grupo, el conjunto argentino se mide ante los brasileros en un partido que promete alto voltaje y tiene como gran atractivo la presencia de Neymar.

🔴San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana EN VIVO: minuto a minuto

El sur de la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un cruce que promete mucho. San Lorenzo se mide ante el Santos FC de Neymar este martes desde las 19 en el Estadio Pedro Bidegain, por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El conjunto azulgrana buscará hacerse fuerte en casa para seguir como líder de su zona, mientras que el equipo brasileño llega con la necesidad de sumar para dejar el fondo de la tabla y mantenerse con chances de avanzar.

El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Jhon Alexander Ospina y podrá verse en vivo a través de DSports.

San Lorenzo VS. Santos FC, minuto a minuto

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Comenzó el partido

San Lorenzo y Santos ya juegan en el Estadio Pedro Bidegain

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FORMACIÓN CONFIRMADA DE SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser; Neymar y Gabigol.

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FORMACIÓN CONFIRMADA EN SAN LORENZO

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

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