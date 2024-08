Conflicto en San Lorenzo: Moretti rompió el silencio sobre la interna con Ortigoza

Con estas palabras, dejó entrever que el ídolo y capitán campeón de la Copa Libertadores 2014 ya no formará parte activa del equipo que dirige el fútbol en el club.

moretti ortigoza.jpg

A pesar de las diferencias, insistió en que la relación con el ahora "colaborador" debe mantenerse por el bien del club, aunque no escatimó en críticas hacia su preparación para el cargo. “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el puesto”, comentó el presidente, quien también aseguró que el exjugador seguirá siendo vocal en la comisión directiva, pero en una función diferente que aún está por definirse.

Para finalizar, Moretti dirigió un mensaje a los hinchas de San Lorenzo, pidiéndoles paciencia y comprensión ante los desafíos que enfrenta la institución: “Entiendan que encontramos un club destruido en lo económico, financiero e institucional, pero con gestión, trabajo y coraje lo llevaremos al lugar que se merece”.

Las declaraciones de Ortigoza que enojaron a Moretti en San Lorenzo

"Estamos en un momento de quiebre, en un momento en el que tenemos que juntarnos y ver qué es lo mejor para San Lorenzo. Porque pasaron cosas y están pasando cosas que no están buenas. Tenemos que ser conscientes y ver el futuro de San Lorenzo", comenzó expresando el exfutbolista con mucha bronca.

rube dario insua nestor ortigoza san lorenzo.jpg

Y además, agregó: "La verdad, el mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para estar encargado de fútbol y yo asumí ese compromiso. Asumí el compromiso con la gente, no era fácil porque me quieren mucho y dieron su voto de confianza. Hoy van 7 meses, el otro día fui a la cancha de Independiente y no me dejaron entrar porque no estaba en la lista. Ponen un pasacalles diciendo Ortigoza es de Boca. Traen un refuerzo para la Reserva y me saltean. Contrataron jugadores que yo, como mánager, no pedí. No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli".

En ese sentido, en diálogo con Pelota Parada, programa de TNT Sports, sumó a su relato: "Me trajeron para manejar el fútbol de San Lorenzo, no podemos ser tan desprolijos. Yo quiero hacerme responsable de lo que me toca. Después, traen un jugador que yo no pedí y la cara la tengo que poner yo. No estoy echando culpas, pero no me puedo hacer responsable de lo que no decidí. Yo tengo un nombre en San Lorenzo y no puedo decir 'me voy' y fallarle a la gente".