El gol anulado a Vélez por el VAR que generó la bronca de Guillermo Barros Schelotto

El Fortín había conseguido la igualdad en el estadio José Amalfitani gracias a Quirós, quien capturó una pelota dentro del área tras un centro y, casi sin ángulo, definió para el 1-1 parcial frente a Racing. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, que le advirtió al árbitro brasileño Wilton Sampaio que el envío de Maher Carrizo había salido del campo de juego antes de volver a entrar con comba. Tras la revisión, el juez anuló el tanto y reanudó con saque de arco.