El gol anulado a Vélez por el VAR que generó la bronca de Guillermo Barros Schelotto
Aarón Quirós había empatado el partido para el Fortín, pero la tecnología anuló la jugada porque la pelota salió antes del centro. La Academia sigue 1-0 arriba.
Vélez estuvo muy cerca de igualar el marcador en el duelo de ida ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aarón Quirós convirtió tras un córner a los 17 minutos del segundo tiempo, pero el VAR anuló la acción al advertir que la pelota había salido del campo. De esta manera, la Academia mantiene la ventaja en una serie que promete ser más que atrapante.
El Fortín había conseguido la igualdad en el estadio José Amalfitani gracias a Quirós, quien capturó una pelota dentro del área tras un centro y, casi sin ángulo, definió para el 1-1 parcial frente a Racing. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, que le advirtió al árbitro brasileño Wilton Sampaio que el envío de Maher Carrizo había salido del campo de juego antes de volver a entrar con comba. Tras la revisión, el juez anuló el tanto y reanudó con saque de arco.
Racing sigue arriba y estalló la bronca en Vélez
La decisión generó un fuerte malestar en el banco de Vélez. El entrenador Guillermo Barros Schelotto explotó de bronca contra la terna arbitral y protestó con vehemencia la invalidación del gol. De esta manera, Racing se mantiene 1-0 arriba en el partido de ida de los cuartos de final, mientras que Vélez continúa en desventaja numérica por la expulsión de Lisandro Magallán.
Formaciones de Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Datos de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores
- Hora: 19
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Rodolpho Toski (BRA)
- Estadio: José Amalfitani
